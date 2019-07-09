Футбол
«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»Sport24.ru 04:54
Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте дебютанта Премьер-лиги.
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Третий сезон «Очень странных дел» установил рекорд Netflix
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Политика
Президент Грузии обратилась к России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».
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Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
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ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
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Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
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Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
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Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
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Политика
Путин уличил власти Грузии в незнании истории
Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
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Политика
Путин заявил о деградации природы и климата
В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.
Обновлено в 10:47
Технологии
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом
Сайт Московской кольцевой железной дороги был заражен вирусом.
Обновлено в 10:03
Политика
Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14
Наука
В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп
В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Экономика
Продажа акций ОГК-2 может стать не последней
Акции ОГК-2 утром во вторник упали на 5% — к уровням середины июня, на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров.
Обновлено в 07:06
Экономика
Стало известно, когда США ожидает дефолт
Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.
Обновлено в 02:43
Экономика
Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень
Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.
Обновлено в 09:39
Технологии
Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры
Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.
Обновлено в 07:10
Политика
Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов
Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Политика
Студентке стало плохо на встрече с Путиным
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Футбол
«Арсенал» ведет переговоры с «Ростовом» по трансферу Мирзова
Тульский «Арсенал» пытается договориться с «Ростовом» по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова.
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Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.
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Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Политика
Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.
Обновлено в 09:10
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Общество
Уроженец Дагестана вошел в топ-20 богатейших чиновников России
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов занял 19 место в рейтинге топ-100 богатейших госслужащих и депутатов страны, составленного Forbes.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Краснодар» представил необычную форму на новый сезон
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