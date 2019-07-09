Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте дебютанта Премьер-лиги.

«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»

Политика Президент Грузии обратилась к России Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала руководство России не отвечать на «провокации радикальных сил».

Спорт Глушаков подал заявление на бывшую жену Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.

ЖКХ В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Происшествия В офисе «Красного и белого» проводятся обыски Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.

Политика Путин уличил власти Грузии в незнании истории Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.

Политика Путин заявил о деградации природы и климата В современном мире продолжается активная деградация природы и климата.

Футбол Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче Футбольный клуб ЦСКА со счетом 4:0 обыграл казанский "Рубин" в товарищеском матче. Встреча прошла в подмосковных Ватутинках.

Политика Трамп назвал британского посла в США «чокнутым» Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.

Наука В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.

Экономика Продажа акций ОГК-2 может стать не последней Акции ОГК-2 утром во вторник упали на 5% — к уровням середины июня, на новостях о планах продажи компанией собственных акций, выкупленных ранее у акционеров.

Экономика Стало известно, когда США ожидает дефолт Как заявляют эксперты, причиной возможного дефолта могут стать мизерные налоговые поступления, которые выросли на 3%, вместо ожидаемых 6%.

Экономика Принятие закона о цифровых финансовых активах могут перенести на осень Закон о цифровых финансовых активах может быть принят Госдумой в осеннюю сессию, а не до конца июля, как предполагалось ранее.

Технологии Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.

Политика Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов Американский суд признал, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием дела в отношении «Конкорда», и генпрокурор Уильям Барр не знают американских законов, которые были нарушены Минюстом США в деле против российской компании.

Происшествия Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.

Политика Володин заявил о неизменной позиции Госдумы по санкциям против Грузии Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил о том, что позиция Госдумы в отношении санкций против Грузии остается неизменной.

Транспорт Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Политика Госдеп анонсировал запуск стратегического диалога с Москвой Заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведёт встречу с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Хельсинки с целью запуска стратегического диалога между двумя странами, сообщил Госдепартамент.

Политика Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.

Здоровье СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.