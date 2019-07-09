Футбол
«Тамбов» объявил о переходе Маркелова из «Анжи»Sport24.ru 04:54
Полузащитник Иван Маркелов, последние два года выступавший за «Анжи», подписал контракт с «Тамбовом». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте дебютанта Премьер-лиги.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Экономика
Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Кино
Скончался актер и режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
«Краснодар» представил форму на новый сезон
Футбольный клуб "Краснодар" представил новую форму на сезон-2019/20, первый комплект которой выполнен в "калейдоскопическом стиле".
Обновлено в 03:39
Космос
На этой неделе два астероида подойдут к Земле ближе, чем Луна
Оба астероида не являются потенциально опасными и угрозы их столкновения с Землей нет.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Станцию петербургского метро «Девяткино» затопило из-за дождя
Утром во вторник, 9 июля, станцию «Девяткино» петербургской подземки начало заливать водой.
Обновлено в 05:16
Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Общество
В бургерах McDonald’s и KFC обнаружили антибиотики
Роскачество проверило бургеры 11 сетевых ресторанов на содержание антибиотиков в мясе котлет.
Обновлено в 04:28
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Политика
В ФРГ прокомментировали предложение Зеленского о переговорах в Минске
Берлин принял к сведению предложение украинского президента Зеленского провести в Минске новые переговоры по ситуации в Донбассе с участием России, Украины, Франции, Германии, Великобритании и США.
Обновлено в 06:07
Авто
Hyundai готовит загадочную модель
Фото: Motor1 Судя по небольшому расстоянию от задней двери до фонаря, загадочная новинка может оказаться городским хэтчбеком Hyundai i10 третьего поколения (соплатформенник известного в России Kia Picanto).
Обновлено в 04:33
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу
По данным издания, в проект Ричарда Брэнсона инвестирует около $800 млн компания Social Capital Hedosophia Holdings, получив при этом 49% акций.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Девять пострадавших в ДТП в Абхазии россиян находятся в больнице
Девять россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, находятся в больнице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в республике Денис Лавриков.
Обновлено в 06:09
Общество
Назван самый грязный город России
Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В новосибирском аэропорту задержали работорговца
В новосибирском аэропорту Толмачево при регистрации на рейс до Якутска сотрудники транспортной полиции задержали 32-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 04:21
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Лобода показала редкое фото с обеими дочерьми
Украинская певица Светлана Лобода поделилась редким семейным фото в инстаграме.
Обновлено в 05:28
Политика
Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации
Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе с противоминной установки
Обновлено в 06:20
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Суд признал бенефициара «Домашних денег» банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом владельца микрофинансовой компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 06:15
Авто
Новый Volkswagen Golf получит версию GTI
Дебютирующий через несколько месяцев после стандартного исполнения хэтчбека в середине 2020 года, Mk8 GTI обещает повышение производительности и, в соответствии с остальной частью линейки Golf, снижение веса.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
На Украине подготовили ходатайство об аресте активов Порошенко
Следователи государственного бюро расследований (ГБР) Украины подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода «Кузня на Рыбальском» и его акций по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:41
Политика
Премьер Грузии назвал ругань телеведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокациях и попытках внести дестабилизацию в стране телеведущего оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе допустил нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина.
Обновлено 07 июля в 15:50
Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%
Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.
Обновлено в 01:32