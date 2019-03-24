Футбол

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»Чемпионат 08:57

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Тамбов». Встреча команд состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

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«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

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