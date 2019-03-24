Футбол

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»Чемпионат 08:57

В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Тамбов». Встреча команд состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Футбольный клуб «Тамбов» вновь победил на выезде

ТК Новый век09:03

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

Чемпионат08:57

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

Советский спорт08:53

«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

Sportbox.RU08:55

«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

Матч ТВ08:55

Лидер ФНЛ «Тамбов» выиграл у «Чертаново», «Сочи» оказался сильнее «СКА-Хабаровск»

Sport24.ru08:56

«Тамбов» обыграл «Чертаново» и продолжает лидировать

Спорт-Экспресс08:53
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Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

Обновлено в 01:30
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Авто

Nissan будет собирать в Египте 100 000 авто в год

Представители японского автопроизводителя Nissan сообщили, что компания намерена собирать 100 000 авто в год в Египте.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО

В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Политика

В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии

Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Общество

В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Спорт

Владимир Драчев: «Предложил Бергеру стать тренером сборной по технике»

Возможны варианты добавки в тренерский состав — усилить специалистами по стрельбе, по технике, — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 08:45
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Футбол

Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном

Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика

Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента

Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинцев обязательно прийти на выборы президента Украины 31 марта.
Обновлено в 07:46
Футбол

Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в мире

Обновлено в 08:20
Общество

В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Зенитные системы С-300 двинулись на запад

В Калининградской области замечены перемещения систем ПВО С-300.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Медведев 29 марта ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 марта ответит на пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Гаджеты

Названы 10 главных недостатков современных смартфонов

Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Перечень недостатков собрала «Газета.Ru».
Обновлено в 08:12
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Хоккей

Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Спорт

Пайффер: единственный промах на «стойке» стал ключом к пьедесталу

Забежав на один штрафной круг, Пайффер стал третьим в борьбе с австрийцем Феликсом Ляйтнером.
Обновлено вчера в 16:36
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Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
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