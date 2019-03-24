Футбол
«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»Чемпионат 08:57
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Тамбов». Встреча команд состоялась на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Представители японского автопроизводителя Nissan сообщили, что компания намерена собирать 100 000 авто в год в Египте.
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Политика
В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО
В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
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Наука
Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Общество
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Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
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Обновлено в 08:45
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В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад
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Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Футбол
Стал известен состав сборной России на игру с Казахстаном
Тренерский штаб сборной России назвал стартовый состав команды на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с футболистами Казахстана.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве
Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Политика
Посол США призвала украинцев пойти на выборы президента
Посол США в Киеве Мари Йованович призвала украинцев обязательно прийти на выборы президента Украины 31 марта.
Обновлено в 07:46
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ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Зенитные системы С-300 двинулись на запад
В Калининградской области замечены перемещения систем ПВО С-300.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
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Медведев 29 марта ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр Дмитрий Медведев 29 марта ответит на пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
Названы 10 главных недостатков современных смартфонов
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Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Хоккей
Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Спорт
Пайффер: единственный промах на «стойке» стал ключом к пьедесталу
Забежав на один штрафной круг, Пайффер стал третьим в борьбе с австрийцем Феликсом Ляйтнером.
Обновлено вчера в 16:36