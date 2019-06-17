Футбол

«Тамбов» сыграет со «Спартаком» в ВолгоградеМосковский Комсомолец Тамбов вчера в 09:20

«Тамбов» в третьем туре РПЛ проведёт домашний поединок со «Спартаком» на «Волгоград-Арене» Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что команда в начале сезона будет проводить домашние игры в Волгограде.
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