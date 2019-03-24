«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛМатч ТВ 08:55

«Тамбов» одержал минимальную победу над «Чертаново» в матче 28-го тура первенства ФНЛ. Единственный гол забил нападающий Владимир Обухов, отличившийся на 58-й минуте.

«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ

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