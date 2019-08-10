Футбол

«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛREGNUM 09:08

Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на оренбургском стадионе «Газпром» и закончилась со счетом 2:2.
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