Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛREGNUM 09:08
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на оренбургском стадионе «Газпром» и закончилась со счетом 2:2.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:07
Транспорт
Внезапное появление поездов на Крымском мосту объяснили строители
Заснятые на видео поезда, проезжавшие по Крымскому мосту, являются технологическими.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Происшествия
СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии
Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Общество
Алтайский край стал самым «беременным» регионом России
Наименьшая доля женщин "в положении" зафиксирована в Курской области Алтайский край возглавил регионы по доле беременных женщин на 100 тысяч человек населения, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено 08 августа в 14:52
Политика
Оппозиционный митинг в Москве завершился без происшествий
Согласованный с московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму завершился на проспекте Сахарова в 16:30, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:03
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Московская полиция не стала мешать выступлению рэпера Face на митинге
Сотрудники правоохранительных органов не стали препятствовать выступлению рэпера Face на проходящем в центре Москвы согласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:56
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за содержания ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая и отозвал из оборота уже поставленную продукцию в связи с выявлением ГМО в ходе проверок, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Обновлено в 08:41
Общество
Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Обновлено в 08:21
Музыка
Суханкина из «Миража» опровергла обвинение в 12-миллионном долге
Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Гаджеты
«Невзламываемую» Face ID на iPhone обманули очками и скотчем
Представители конференции Black Hat USA 2019 показали, что разрекламированная функция Face ID на iPhone не такая уж и самая защищенная.
Обновлено в 03:11
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Лидером российского рынка стал самый недорогой отечественный автомобиль LADA Granta.
Обновлено в 02:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Воронежской области грузовик врезался в людей, стоящих на обочине
Грузовой автомобиль Man врезался в людей, вышедших из машин после аварии, которая случилась несколькими минутами ранее, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25