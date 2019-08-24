Футбол
«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛSportbox.RU 05:57
Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Тамбова».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России
Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7
Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Культура
Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом
В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика
Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»
Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости
Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Космос
Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту
Российский корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.
Обновлено 21 августа в 23:50
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США
Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В Турции конфисковали более 340 кг героина
Сотрудники правоохранительных органов конфисковали 343 кг героина, близ турецкого города Ван, в рамках операции по борьбе с контрабандой наркотиков.
Обновлено вчера в 09:47
Кино
Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком
Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Общество
Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет
Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Единоборства
Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске
Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым
Ранее СМИ сообщили, что бой между украинцем и россиянином состоится в Чикаго 12 октября, однако Усик это опроверг.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Лайнер А321 уберут с места аварийной посадки до конца дня 24 августа
Самолет «Уральских авиалиний» А321, экстренно приземлившийся в кукурузное поле под Жуковским, уберут оттуда до конца дня 24 августа, после чего площадку очистят от мусора.
Обновлено в 07:01
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Победу на Курской дуге отметили авиашоу и выставкой боевых машин
В Курске отмечают 76-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Четыре бомбардировщика Су-34 пролетели мимо Триумфальной арки.
Обновлено в 06:51
Кино
В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»
Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
Обновлено в 05:39
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных.
Обновлено в 08:14