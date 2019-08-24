Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Тамбова».

«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

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