Футбол

«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛSportbox.RU 05:57

Тренерский штаб «Динамо» во главе с Дмитрием Хохловым назвал стартовый состав на матч 7-го тура РПЛ против «Тамбова».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Тамбов» - «Динамо»: Максимилиано классным ударом открывает счёт в матче. ВИДЕО

Sport.ru08:13

Филипп забил во втором матче РПЛ кряду, открыв счёт в игре с «Тамбовом»

Евро-футбол.ру08:17

«Динамо» выпустит на поле в Саранске своих главных звезд

Известия Мордовии02:31

«Тамбов» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Чемпионат05:55

«Тамбов» — «Динамо»: Филипп отличился во втором матче подряд

Спорт-Экспресс07:43

Московские динамовцы Филипп и Нойштедтер заявлены на матч с «Тамбовом» в Саранске

МордовМедиа04:41

«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Матч ТВ05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Общество

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» вошел в Книгу рекордов России

Флешмоб "Флаг-рекордсмен" в честь дня российского триколора вошел в Книгу рекордов России как самое большое полотно, содержащее изображение флагов муниципалитетов РФ.
Обновлено в 07:16
Политика

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Политика

Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Европейского совета Дональд Туск в ходе пресс-конференции перед началом саммита «Большой семёрки» в Биаррице выступил против возвращения России в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 06:59
Культура

Михалков рассказал о состоянии после семи операций

Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом

В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.
Обновлено в 08:16
Политика

Трамп назвал главу ФРС США «врагом Америки»

Перед своим отлетом во Францию на саммит глав стран "большой семерки" разъяренный президент США Дональд Трамп обрушился с гневной критикой на Джерома Пауэлла, главу Федеральной резервной системы (ФРС) страны, назвав его "врагом Америки", сообщает Reuters.
Обновлено в 04:28
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию в речи на День независимости

Что вы ни говорите, а на Украине либо кто-то в лесу сдох, как говорили наши предки, либо действительно начали происходить какие-то изменения в высшем украинском политикуме.
Обновлено в 06:35
Космос

Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту

Российский корабль "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом "Федором" выведен на околоземную орбиту, говорится в трансляции на сайте Роскосмоса.
Обновлено 21 августа в 23:50
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Глава ФРС назвал позитивной ситуацию в экономике США

Ситуация в экономике США в целом благоприятная, и Федеральная резервная система (ФРС) США предпримет все необходимые меры для того, чтобы сохранить позитивные тенденции.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Турции конфисковали более 340 кг героина

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали 343 кг героина, близ турецкого города Ван, в рамках операции по борьбе с контрабандой наркотиков.
Обновлено вчера в 09:47
Кино

Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено вчера в 19:00
Космос

Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник

Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено в 03:30
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Гаджеты

Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях

Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Стрельба в Подмосковье: коллекторы напали на мужчину с ребенком

Вчера в Красногорске (Подмосковье) коллекторы обстреляли из пневматического пистолета мужчину и его маленького сына.
Обновлено в 08:05
Общество

Дайверы показали, как выглядит «Титаник» спустя 107 лет

Команда исследователей из Atlantic Productions показала, как сейчас выглядит «Титаник», затонувший 107 лет назад.
Обновлено в 08:17
Единоборства

Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли взвешивание перед боем в Челябинске

Челябинский боксер Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания. Сергей Ковалев весит 79,2 килограмма.
Обновлено вчера в 14:20
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Ранее СМИ сообщили, что бой между украинцем и россиянином состоится в Чикаго 12 октября, однако Усик это опроверг.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Лайнер А321 уберут с места аварийной посадки до конца дня 24 августа

Самолет «Уральских авиалиний» А321, экстренно приземлившийся в кукурузное поле под Жуковским, уберут оттуда до конца дня 24 августа, после чего площадку очистят от мусора.
Обновлено в 07:01
Политика

Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Победу на Курской дуге отметили авиашоу и выставкой боевых машин

В Курске отмечают 76-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Четыре бомбардировщика Су-34 пролетели мимо Триумфальной арки.
Обновлено в 06:51
Политика

Сергей Шойгу отметит в Кишиневе 75-летие освобождения Молдавии

Обновлено в 04:36
Кино

В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»

Студия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер фильма "Леди и бродяга", в котором снялись настоящие животные.
Обновлено в 05:39
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС о потерях в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский каждое утро начинает с СМС-сообщения от Генерального штаба, в котором говорится о количестве обстрелов и потерях среди военных.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Китайский авианосец «Шаньдун» протестировал маневр Андерсона и взлёт-посадку J-15

Обновлено в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тамбов
Город в России
Город в России, административный, экономический и культурный центр Тамбовской области. Также административный центр Тамбовского района, в который сам не входит, являясь административно-территориальной единицей - городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Тамбов. Расположен в центральной части Окско-Донской равнины, на канале реки Цны, в 480 км к юго-востоку от Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное