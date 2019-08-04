Футбол

«Тамбов» и «Арсенал» назвали стартовые составыСпорт-Экспресс 08:18

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата России "Тамбов" - "Арсенал".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» открыл счет в матче с «Тамбовом»

Спорт-Экспресс09:45

«Тамбов» – «Арсенал». Луценко открыл счет (видео)

Советский спорт09:49

Луценко забил 2 гола в 3 матчах РПЛ за «Арсенал». У «Динамо» – 3 мяча в 4 играх

Sports.ru10:05

«Тамбов» — «Арсенала»: экс-форвард «Мордовии» открыл счет в матче

Столица С10:24

«Тамбов» — «Арсенал» Тула. Смотреть онлайн, «Матч Премьер», прямой эфир, видео трансляция, 4 августа

Sport24.ru09:29

Завершился первый тайм матча «Арсенал» - «Тамбов»

Тульские новости10:23

«Тамбов» — «Арсенал»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Чемпионат08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:32, Ашберн
Культура

Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца

В воскресенье, 4 августа, стало известно о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева. Его сын Антон подтвердил данную информацию.
Обновлено в 09:14
Футбол

Ливерпуль — Манчестер Сити 0:1 (1-й тайм)

Обновлено в 09:24
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Общество

Синоптики назвали сроки возвращения в Москву летней погоды

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву вернется соответствующее климатической норме тепло.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

Обновлено в 04:26
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Баскетбол

Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче

Обновлено в 09:48
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Кино

Принц Чарльз примет участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде

Принц Чарльз получил официальное приглашение сыграть роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 10:09
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Происшествия

Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»

Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Политика

Супруга Башара Асада сообщила, что поборола рак

Супруга сирийского лидера Башара Асада Асма сообщила, что в результате лечения ей удалось победить рак.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено в 06:51
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Общество

Москва стала лидером по психотическим расстройствам

Наибольшее количество больных с диагнозом "психическое расстройство", поставленным в 2018 году по причине алкоголизма, выявлено в Москве, Пермском крае, Челябинской и Московской областях.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Авто

Acura запрещает дилерам выполнять кузовной ремонт суперкара NSX

Acura не позволяет дилерам заниматься восстановлением суперкара после аварии ввиду сложности его конструкции.
Обновлено в 09:00
Общество

Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено вчера в 02:58
Гаджеты

Технологии AMD будут использованы в GPU Samsung через два года

Проще говоря, графические технологии AMD будут использованы Samsung для создания собственных GPU для своих однокристальных систем Exynos.
Обновлено в 07:08
Футбол

Экс-инспектор ФИФА — о голе «Зенита»: «Судья должен был остановить игру и давать штрафной»

Даже неважно, упал игрок «Краснодара» или нет — после отбора мяча началась острая атака, поэтому судья должен был остановить игру и давать штрафной, — сказал Бартфельд.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Культура

Певец Джо Лонгфорн скончался на руках у мужа

"Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейме", — говорится в сообщении. Певец скончался в своем доме в городе Блэкпул.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова получила первый подарок для ребенка от мамы Тимати

К рождению первенца бизнесвумен готовится очень тщательно. Сегодня она показала первые подарки для будущего ребенка.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа

Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.
Обновлено в 09:14
Интернет

Instagram и WhatsApp решили переименовать

Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено вчера в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное