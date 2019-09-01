Футбол
RT на русском«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» арендует у московского «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, которые приводит «Чемпионат», Мелкадзе проведёт в стане новичков РПЛ весь сезон-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Здоровье
Кладут с прибором: как выявляют наркозависимых в школах
По мнению главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна, подавляющее большинство зависимых начинают потреблять запрещенные препараты в 13 – 15 лет, а попадают на учет после 18.
Известия 17:02
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Экономика
AliExpress сделает пакетное предложение
Площадка начнет доставлять заказы в одной посылке Китайская торговая площадка AliExpress запускает возможность доставки заказов от разных поставщиков в одном пакете.
Коммерсантъ 19:12
Политика
Минобороны может самостоятельно достроить космодром «Восточный»
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль, в интервью «Ведомостям» не исключил, что ППК Минобороны может стать подрядчиком «Восточного».
Ведомости 17:01
Экономика
Закупки госкомпаний остаются непрозрачными
Остается загадкой, почему конкуренция в закупках госкомпаний в 2 раза ниже, чем в госзакупках, признавал замминистра финансов Алексей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомости 16:34
Хоккей
«Авангард» переиграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
"Авангард" и ЦСКА открыли новый сезон КХЛ, разыграв Кубок Открытия 2019 года.
LiveResult.Ru 12:59
Общество
Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия
Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.
РИА Новости 17:15
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Политика
Президент Черногории выразил сожаление из-за отсутствия РФ в Варшаве
Президент Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с тем, что Сербию и Россию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.
Известия 17:55
Происшествия
Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche
Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Зеленский заявил, что верит в скорый мир в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что верит в скорое наступление мира в Донбассе.
ФАН 12:22
Музыка
Кристина Агилера станцевала в одном из клубов столицы
Певица Кристина Агилера 31 августа выступила на закрытом корпоративе в Москве.
Вечерняя Москва 13:11
Футбол
Оздоев прокомментировал ссору с игроками «Спартака» после матча
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал ссору с игроками «Спартака».
Чемпионат 17:23
Общество
Власти Южной Каролины ввели режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Южная Каролина в связи с приближением урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 15:55
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело 13:39
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Гаджеты
Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч
Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.
Dgl.ru 16:16
Шоу-бизнес
Футболист Тарасов показал жену в «домашнем» и с маской на волосах
На видео, снятом на кухне, футболист предлагает годовалой дочери Милане печенье, в то время как на заднем плане его жена Анастасия Костенко готовит завтрак.
РЕН ТВ 16:52
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
Орешкин призвал как можно быстрее разобраться с делом Майкла Калви
Разобраться с делом главы инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви нужно как можно скорее, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС.
ТАСС 18:04
Футбол
«Бетис» не отпустит Лорена Морона в «Локомотив»
«Бетис» не намерен продавать нападающего Лорена Морона, который попал в сферу интересов «Локомотива».
Sport24.ru 10:57
Происшествия
В Петербурге посетителей ТЦ эвакуируют из-за задымления в ресторане
Посетителей торгово-развлекательного комплекса "Родео Драйв" в Санкт-Петербурге эвакуируют из-за задымления в ресторане, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 12:37
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС 14:28
Финансы
Спекулятивные ставки на золото достигли рекордных значений
Спекулятивные ставки на рост золота на Чикагской товарной бирже (CME) выросли примерно на 1% до 287 851 контракта, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 18:31
Политика
В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»
Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru 18:49
Финансы
Орешкин рассказал о влиянии цен на нефть на экономику России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что нефть при цене в $40 за баррель не окажет серьезного давления на российскую экономику.
Газета.Ru 18:23
Политика
Дональд Трамп отменил намеченный визит в Польшу
Президент США объяснил это необходимостью оставаться в стране в связи с приближающимся к западному побережью ураганом "Дориан".
Эхо Москвы 29 августа в 18:09