Футбол
RT на русском«Тамбов» арендует Мелкадзе у «Спартака»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» арендует у московского «Спартака» нападающего Георгия Мелкадзе. По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, которые приводит «Чемпионат», Мелкадзе проведёт в стане новичков РПЛ весь сезон-2019/20.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru 07:36
Общество
Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.
Аргументы недели 11:31
Политика
Зеленский назвал главное достижение на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем главном достижении за 100 дней нахождения на посту.
Реальное время 08:38
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Футбол
«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Авто
Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре
Эксперты портала CarsWeek вновь проанализировали автомобильный рынок и назвали ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России в сентябре 2019 года.
Автоновости дня 02:28
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Финалист Кубка Гагарина прошлого сезона омский "Авангард" обыграл действующего обладателя трофея ЦСКА в матче за Кубок открытия сезона-2019/20.
ТАСС 10:53
Футбол
Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом»
Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.
РИА Новости 11:33
Единоборства
Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла
Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.
Нева Спорт 02:03
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин отреагировали на извинения Наргиз
Супруг Валерии Иосиф Пригожин в беседе с «360» сказал, что считает, что Наргиз проявила мужество, извинившись за свою оговорку.
ФАН 11:19
Происшествия
В Самаре ребенок умер после падения плиты со здания Дворца культуры
С облицовочной плиты фасада Дворца культуры с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита.
РИА Новости 12:47
Общество
Школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения
Захваченная террористами в 2004 году школа в Беслане может получить статус памятника федерального значения, сообщила представитель комитета «Матери Беслана» Анетта Гадиева.
Коммерсантъ 12:25
Общество
Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 08:10
Армия и оружие
Удар США по Идлибу сорвал перемирие и привел к многочисленным жертвам
Американские военные нанесли несанкционированный авиаудар по территории около поселков Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей, не предупредив об операции Россию и Турцию – рассказали в Центре по примирению враждующих сторон.
Газета.Ru 06:32
Теннис
Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open
Австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
РИА Новости 12:46
Футбол
Спартак — Зенит 0:1 (2-й тайм)
РИА Новости 12:51
Происшествия
МВД прокомментировало смерть избитого полицейским подростка
Управление МВД России по Брянской области прокомментировало смерть 17-летнего юноши, избитого бывшим майором полиции.
Lenta.ru 12:15
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи человек
Число жертв стрельбы в Техасе возросло до семи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию техасского города Одесса.
РИА Новости 10:45
Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.
Спорт-Экспресс 12:39
Футбол
Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано»
Краснодар сыграет со швейцарской командой в рамках группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 13:28
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии
Оксана Воеводина впервые рассказала о разрыве с королем Малайзии Фотомодель только сильнее запутала публику.
Экспресс газета 11:19
Политика
США пообещали Зеленскому всячески поддерживать Украину
США будут поддерживать Украину, заявил американский вице-президент Майк Пенс на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 13:38
Шоу-бизнес
Постройневшая Ирина Дубцова показала фигуру в леопардовом купальнике
Знаменитость предстала в слитном купальнике с леопардовым принтом и в шёлковой тунике коричневого цвета, дополняют нежный образ певицы очки в форме сердечка.
Аргументы недели 06:28
Здоровье
Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки
Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты.
Коммерсантъ 10:07
Происшествия
Семь человек погибли при крушении самолета на Филиппинах
При крушении погибли по меньшей мере семь человек. По данным CNN Philippines, крушение произошло в курортной зоне Пансол.
Известия 08:53
Происшествия
Консульство России проверяет данные о гибели ребёнка в США
Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет сообщения СМИ о гибели ребёнка из России у побережья Атлантического океана в штате Массачусетс.
RT на русском 12:34
Культура
Сергей Светлаков временно вернется в «Уральские пельмени»
Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
Вечерняя Москва 08:33
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09