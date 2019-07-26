Футбол
«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛНева Спорт 09:30
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
|46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
|53′
Седрик Гогуа Куаме
|54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
|57′
|59′
Эсекиэль Понсе
|65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
|67′
Сослан Таказов
|69′
|69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
|76′
|82′
Резиуан Мирзов
|82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
|90′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
99
Маркелов
92
Чуперка
7
Чернышов
25
Карасев
11
Муйива
14
Аппаев
98
Максименко
88
Ташаев
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком». Команды встречаются в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тамбов - Спартак 27 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Обновлено в 12:04
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Протестующие в Москве перекрыли движение на участке Садового кольца
Участники несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму перекрыли участок Садового кольца возле Цветного бульвара, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:49
Политика
Макрон назвал дату и место встречи с Путиным в августе
Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится принять российского лидера Владимира Путина в форте Брегансон 19 августа.
Обновлено в 14:17
Общество
В Москве священник спрятал у себя в храме протестующих от полиции. Затем выпустил их через двор
Территория церкви как раз выходит во дворы Столешникова переулка, куда Росгвардия загнала людей. Правда, калитки со двора храма нет.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астрахани
Что касается Шведова, то с 2006 года он занимал должность заместителя министра финансов Астраханской области, а с 2010-го был заместителем председателя правительства региона - министром финансов.
Обновлено вчера в 05:26
Кино
Новый фильм Квентина Тарантино стартует с рекордом
Обновлено в 10:13
Происшествия
Более 30 человек задержаны около мэрии Москвы
Обновлено в 06:16
Происшествия
Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 14:17
Политика
Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Футбол
Дубль Игнатьева помог «Краснодару» разгромить «Сочи» в РПЛ
Обновлено в 13:51
Происшествия
Главреда «Дождя» вызвали на допрос в СКР
Отмечается, что Перепелова вызвана в качестве свидетеля.
Обновлено в 10:35
Музыка
Дрейк и Крис Браун устроили танцевальную дуэль в клипе "No Guidance!"
Премьера клипа Криса Брауна и Дрейка "No Guidance!" состоялась 26 июля 2019 года.
Обновлено в 13:16
Футбол
«ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны»
В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны». Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.
Обновлено в 10:51
Наука
Показаны разрушительные последствия глобальной катастрофы
Обновлено в 06:47
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Обновлено вчера в 17:40
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центрально-африканская республика (ЦАР) отозвала свое признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:33
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Интернет
Официальное приложение WhatsApp появится на iPad
Согласно источнику, WhatsApp отложил выпуск приложения для iPad, потому что сначала разработчик хотел изначально построить мультиплатформенную систему.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Обновлено в 11:26
Происшествия
На акции протеста в Москве пострадали бойцы Росгвардии
Двое сотрудников Росгвардии пострадали в ходе несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге
Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье
Легкомоторный самолет разбился в районе Серпухова Московской области. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:36
Общество
Яшин анонсировал новый митинг в Москве 3 августа
Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, которому было отказано в регистрации, Илья Яшин заявил новый большой митинг в столице 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о нехватке кандидатов в военные училища
Министерство обороны Украины объявило объявило дополнительный набор на обучение в высших военных училищах и колледжах по причине недобора абитуриентов в отведенное для этого время.
Обновлено в 13:25
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Авто
Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре
На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.
Обновлено в 07:19