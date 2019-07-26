Футбол

«Тамбов» и «Спартак» начали матч 3-го тура РПЛНева Спорт 09:30

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком». Команды встречаются в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.
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