В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком». Команды встречаются в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

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Футбол «ПСЖ» согласился обменять Неймара на игроков «Барселоны» В клубе допускают вариант с обменом Неймара на нескольких игроков «Барселоны». Ситуацию помог разрешить агент футболиста Пини Захави.

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Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Происшествия Женщина выпала из автобуса на проезжую часть в Санкт-Петербурге Женщина выпала в субботу из автобуса во время его движения в Московском районе Санкт-Петербурга, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Политика Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.