Футбол
Тамбов — Спартак 2:0Нева Спорт 09:30
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
|46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
|53′
Седрик Гогуа Куаме
|54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
|57′
|59′
Эсекиэль Понсе
|65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
|67′
Сослан Таказов
|69′
|69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
|76′
|82′
Резиуан Мирзов
|82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
|90′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
99
Маркелов
92
Чуперка
7
Чернышов
25
Карасев
11
Муйива
14
Аппаев
98
Максименко
88
Ташаев
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
49
Ананидзе
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
9
Мирзов
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком». Команды встречаются в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Вот это волки! «Тамбов» сенсационно победил московский «Спартак» 2:0 в чемпионате России
Комсомольская правда11:32
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:52, Вашингтон
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено в 16:30
Футбол
Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»
Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Футбол
«Динамо» интересуется форвардом дортмундской «Боруссии»
Обновлено в 11:51
Энергетика
В Уфе второй раз за месяц поднялись цены на бензин
В Уфе второй раз за июль месяц поднялись цены на топливо. Бензин подорожал на заправках сети «Лукойл».
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
«В 13:20 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, деревня Подмоклово, река Ока»,— говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 07:29
Политика
Макрон встретится с Путиным 19 августа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.
Обновлено в 13:22
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Игры
Классическая трилогия Doom вышла на консолях
Bethesda выпустила версии Doom, Doom II и Doom 3 для всех актуальных консолей — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
Обновлено в 11:44
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом
Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 15:57
Политика
Волкер сообщил о подготовке встречи Трампа и Зеленского в США
Трамп и Зеленский 25 июля в ходе телефонной беседы договорились «предметно обсудить» практические вопросы двустороннего сотрудничества в рамках визита президента Украины в США.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве
«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин распродают зарубежную недвижимость
Известный продюсер Иосиф Пригожин поделился с прессой информацией о том, что в ближайшее время они с супругой намерены продать зарубежную недвижимость.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Беспилотник США замечен недалеко от границ Ростовской области
Американский стратегический разведывательный аппарат пролетел недалеко от границ Ростовской области.
Обновлено в 06:49
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В ДНР сообщили о решении Киева вывести «Азов» из Донбасса
Замначальника Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что украинское командование приняло решение о выводе подразделения полка «Азов» из Донбасса.
Обновлено в 10:16
Космос
Первый выход женщины в открытый космос состоялся 35 лет назад
В четверг, 25 июля, исполняется 35 лет с момента выхода женщины в открытый космос.
Обновлено 25 июля в 06:29
Здоровье
Врач сообщил, что страх перед стоматологом может быть полезен
Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, что страх перед посещением стоматолога может быть полезен.
Обновлено вчера в 20:36
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено вчера в 12:26
Религия
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора по лицу
Пассажир троллейбуса ударил женщину-кондуктора в Санкт-Петербурге, она была направлена в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".
Обновлено в 16:38
Общество
Беглов поручил ускорить строительство соцобъектов в Выборгском районе Петербурга
Обновлено в 14:24
Политика
Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа
Жители Украины раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за фотографию, которую он опубликовал с одесского пляжа в фейсбуке.
Обновлено в 11:35
Музыка
Дрейк и Крис Браун устроили танцевальную дуэль в клипе "No Guidance!"
Премьера клипа Криса Брауна и Дрейка "No Guidance!" состоялась 26 июля 2019 года.
Обновлено в 13:16
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12