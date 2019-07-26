Футбол
Тамбов — Спартак 1:0 (1-й тайм)Vprognoze.ru 08:28
|3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
|29′
Тамбов
Расстановка 4‑5‑1
88
Шелия
30
Таказов
58
Ойеволе
27
Гогуа Куаме
3
Тетрашвили
8
Килин
92
Чуперка
6
Кулик
25
Карасев
77
Костюков
14
Аппаев
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
7
Гулиев
11
Фернандо
47
Зобнин
10
Бакаев
12
Адриано
19
Понсе
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Во втором туре «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и после этой встречи также были поводы говорить о судействе. Букмекеры явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.74. Шансы «Тамбова» взять три очка оценили коэффициентом 5.2.
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