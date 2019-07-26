Во втором туре «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и после этой встречи также были поводы говорить о судействе. Букмекеры явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.74. Шансы «Тамбова» взять три очка оценили коэффициентом 5.2.

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