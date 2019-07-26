Футбол

Тамбов — Спартак 1:0 (1-й тайм)Vprognoze.ru 08:28

Тамбов — Спартак
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
Во втором туре «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (2:2) и после этой встречи также были поводы говорить о судействе. Букмекеры явным фаворитом матча называют «Спартак», предлагая на их победу коэффициент 1.74. Шансы «Тамбова» взять три очка оценили коэффициентом 5.2.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Месси и Роналду в „Спартак“ не приедут. Давайте ценить и любить игроков, которые есть». Павлюченко — о трансферах и матче с «Тамбовом»

Матч ТВ07:46

«Тамбов» - «Спартак». Онлайн

Советский спорт09:08

Футбол, РПЛ, Тамбов - Спартак, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:59

«Тамбов» – «Спартак» – 0:0. Максименко, Гулиев и Бакаев играют. Онлайн-трансляция

Sports.ru05:19

«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата России

Чемпионат08:15

«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 20:04

«Тамбов» - «Спартак»: смогут ли «горожане» взять первые очки?

Все про Спорт рувчера в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 10:10, Вашингтон
Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

Обновлено в 06:23
Политика

Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В питерской канализации обнаружены тела блогера и диггера

Обновлено в 08:26
Футбол

«Уфа» переиграла «Крылья Советов» в матче третьего тура РПЛ

Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова устроила скандал на «Жаре»

Во время фестивале "Жара", на котором собрались звездные исполнители, произошел скандал с участием Инны – жены Стасы Михайлова.
Обновлено в 08:08
Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

Обновлено в 03:31
Кино

Из-за чего умерла в США главная героиня «Брестской крепости»

Белорусская актриса Вероника Никонова, исполнившая главную роль в фильме "Брестская крепость", погибла в возрасте 24 лет на Аляске, где находилась в свадебном путешествии.
Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
Обновлено в 09:57
Религия

В крестном ходе в Киеве приняли участие около 50 тысяч человек

Около 50 тысяч человек прошли крестным ходом Украинской православной церкви по центру Киева, сообщил в субботу глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram.
Обновлено в 09:11
Общество

Ученые выяснили, почему многие люди пьют до потери сознания

Обновлено в 01:45
Транспорт

В Можайском районе Москвы появится наземное метро

Обновлено в 03:59
Происшествия

В редакцию «Дождя» пришла полиция

Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь», который в прямом эфире рассказывает об акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В центре столицы продолжаются жесткие задержания участников митинга за свободные выборы

Росгвардия оттеснила людей в переулки.
Обновлено в 10:01
Происшествия

В строящемся загородном доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп

В строящемся загородном доме египетского полузащитника лондонской команды «Арсенал» Моххамеда эль-Ненни в Египте обнаруженный неопознанный труп, сообщает 27 апреля арабский портал 24.ае.
Обновлено в 04:14
Политика

Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места крушения легкомоторного самолета в Подмосковье.
Обновлено в 07:32
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Авто

В продаже появился полноприводный автодом на базе Toyota Town Ace

На одном из западных порталов выставили на продажу необычный автофургон на основе модели Toyota Town Ace, который в 2017 году был перевезен в США из Японии.
Обновлено в 06:43
Общество

Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Министерстве финансов Астраханской области проходят обыски

Обыски проходят в Министерстве финансов Астраханской области, где в пятницу задержали главу ведомства Виталия Шведова.
Обновлено вчера в 03:37
Автоспорт

Феттель оказался последним в квалификации «Гран-при Германии»

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель столкнулся с техническими проблемами во время квалификации "Гран-при Германии".
Обновлено в 09:25
Происшествия

Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.
Обновлено в 06:27
Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

В последних числах июля в Москву придет резкое похолодание, следует из прогноза Гидрометцентра России.
Обновлено в 09:09
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал данные о «коротком контракте» с РФ

В «Нафтогазе» прокомментировали сообщения СМИ о «коротком контракте» с Российской Федерацией на транзит газа после 2019 года.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

В Южной Корее два человека погибли при обрушении в ночном клубе

В ночном клубе южнокорейского города Кванджу произошло обрушение навесного этажа, из-за чего погибли два гражданина страны.
Обновлено в 00:21
Транспорт

Более 50 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Обновлено вчера в 14:06
Политика

МИД РФ посоветовал посольству ФРГ не вмешиваться в выборы

МИД России ответил на комментарий посольства Германии о региональных выборах.
Обновлено вчера в 15:31
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное