Тамбов — Шинник 1:0Матч ТВ 13:11

«Тамбов» на своем поле победил «Шинник» в матче 33-го тура первенства ФНЛ. В составе хозяев поля победный удар в концовке матча нанес Младе Кашчелан. По итогам встречи «Тамбов» закрепился на первом месте в таблице, набрав 65 очков, «Шинник» идет восьмым, у команды 49 очков.

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Политика Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.

Общество В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.

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Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Армия и оружие МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.

Политика Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.

Шоу-бизнес Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.

Политика Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».

Армия и оружие Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Шоу-бизнес МакSим пострадала в серьезном ДТП Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.

Общество Delivery Club и «Яндекс.Еда» будут следить за здоровьем курьеров Сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club решил организовать бесплатные медицинские обследования для курьеров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на управляющего партнера Руслана Гафурова.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Здоровье Глава Минздрава сообщила о росте зарплат медиков на 120% За 5 лет средняя зарплата врачей в России выросла на 120% и достигла 75 тысяч рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в России Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.

Экономика Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.

Политика Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Футбол Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.