Футбол

Тамбов — Шинник 1:0Матч ТВ 13:11

Тамбов — Шинник
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Спартак»
Младен Кашчелан
87′
«Тамбов» на своем поле победил «Шинник» в матче 33-го тура первенства ФНЛ. В составе хозяев поля победный удар в концовке матча нанес Младе Кашчелан. По итогам встречи «Тамбов» закрепился на первом месте в таблице, набрав 65 очков, «Шинник» идет восьмым, у команды 49 очков.
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