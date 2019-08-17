«Тамбов» принимает в Саранске «Краснодар» в матче 6-го тура чемпионата России. Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, скауты ЦСКА просматривают на этой встрече защитника тамбовского клуба Седрика Гогуа.

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Происшествия В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Перми детей оценивается как средней степени тяжести.

Авто Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Общество Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Происшествия СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.

Происшествия В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.

Армия и оружие Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.

Армия и оружие В США захотели российскую «Мертвую руку» США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Экономика Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Происшествия Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.

Музыка В Дагестане откроют второй виртуальный концертный зал Новый концертный зал будет открыт в октябре-ноябре текущего года. Данный объект построен в рамках национального проекта «Цифровая культура».

Технологии Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки с помощью отпечатка пальца Прямо в магазинах, где будет установлено соответствующее оборудование, владельцам надо будет вставить карту в ридер терминала, придумать пароль и просканировать либо отпечаток пальца, либо изображение лица.

Кино Стало известно о закрытии сериала о родине Супермена Американский канал закрыл сериал "Криптон" про предков Супермена почти после финала второго сезона.

Шоу-бизнес Дочь Кая Метова села на шпагат не хуже Волочковой Звезда 90-х Кай Метов дал ответ Волочковой с помощью своей дочери Кристины. Она, кстати, как и Анастасия, успешная балерина и модель.

Политика В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".