Футбол

ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»Sportbox.RU 10:42

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
3 фото
«Тамбов» принимает в Саранске «Краснодар» в матче 6-го тура чемпионата России. Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, скауты ЦСКА просматривают на этой встрече защитника тамбовского клуба Седрика Гогуа.
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ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»

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ЦСКА просматривает защитника «Тамбова» на матче с «Краснодаром»

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ЦСКА просматривает Гогуа на матче «Тамбов» – «Краснодар»

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Скауты ЦСКА просматривают Гогуа

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Источник: «На матче „Тамбов“ - „Краснодар“ представители ЦСКА просматривают Гогуа»

Bobsoccer10:20
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