Футбол

Тамбов — Краснодар 0:2Юга.ру вчера в 11:26

Тамбов — Краснодар
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
2′
Вандерсон Соуза
11′
Кристиан Рамирес
Павел Карасев
16′
46′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
Хасан Мамтов
Хызыр Аппаев
46′
Олег Чернышев
Олабриан Муйива
62′
65′
Кристоффер Ольссон
Маркус Берг
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
75′
77′
Иван Игнатьев
Даниил Уткин
Гурам Тетрашвили
78′
79′
Даниил Уткин
Олабриан Муйива
82′
Хетаг Хосонов
82′
Футболисты «Краснодара» переиграли «Тамбов» в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги 17 августа Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 0:2. Счет уже на 2-й минуте открыл полузащитик Вандерсон.
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