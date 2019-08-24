Футбол

«Тамбов» — «Динамо»: Филипп, Нойштедтер и Нжи выйдут с первых минутСпорт-Экспресс 05:52

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Динамо».
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«Тамбов» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Матч ТВ05:57

«Тамбов» — «Динамо»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Чемпионат05:55

Московские динамовцы Филипп и Нойштедтер заявлены на матч с «Тамбовом» в Саранске

МордовМедиа04:41

«Тамбов» — «Динамо»: Филипп, Нойштедтер и Нжи выйдут с первых минут

Спорт-Экспресс05:52

«Тамбов» – «Динамо». Нойштедтер, Филипп и Н`Жи в старте. Видеотрансляция начнется в 14:00

Sports.ru04:16

«Динамо» выпустит на поле в Саранске своих главных звезд

Известия Мордовии02:31

«Динамо» прибыло в Саранск на матч с «Тамбовом» – в заявку команды попали Филипп и Нойштедтер

Евро-футбол.рувчера в 13:14
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Космос

Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС

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На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов

Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
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Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком

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Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет

Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.
Обновлено в 04:10
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На The International 2019 представили еще одного нового героя Dota 2

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В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
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Общество

Большинство регионов России сорвали майские указы по зарплатам

В России всего четыре региона продолжили полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по региону.
Обновлено вчера в 02:58
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Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы

В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Политика

Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности.
Обновлено в 05:05
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Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми

Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Клопп: у Обамеянга нет недостатков, кроме его модного стиля

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Общество

Эксперт предрек принцу Гарри потерю популярности из-за лицемерия

Королевский эксперт Дункан Ларкомб считает, что принц Гарри вскоре может лишиться своей популярности.
Обновлено в 01:35
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Здоровье

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство.
Обновлено в 05:03
Политика

Зеленский учредил День памяти защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки

Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Политика

Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть

Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
Обновлено в 06:11
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
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Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
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Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко заявила в интервью телеканалу NewsOne, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Хоккей

Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина.
Обновлено в 06:24
Кино

В Сети появился первый трейлер фильма «Леди и бродяга»

Обновлено в 05:39
Общество

Артемий Лебедев вернулся в Россию и объяснил троллинг либералов

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил свое бегство из России желанием «постебать либеральные аргументы».
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Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь

Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
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Футбол

«Реал» предложит ПСЖ за Неймара двух игроков и 120 млн евро

Мадридский "Реал" предложит парижскому "Пари Сен-Жермен" двух футболистов и 120 миллионов евро за бразильского нападающего Неймара.
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Футбол

«Верона» освободила место в составе для игрока не из ЕС под Глушенкова

Итальянский клуб сдал в аренду албанскому «Фламуртари» защитника из Буркина-Фасо Ива Батионо, который занимал место игрока не из страны Европейского союза.
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
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