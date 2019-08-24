Футбол
«Тамбов» — «Динамо»: Филипп, Нойштедтер и Нжи выйдут с первых минутСпорт-Экспресс 05:52
Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России между «Тамбовом» и «Динамо».
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«Динамо» прибыло в Саранск на матч с «Тамбовом» – в заявку команды попали Филипп и Нойштедтер
Евро-футбол.рувчера в 13:14
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