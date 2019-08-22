Футбол
«Краснодар» сыграет с «Локомотивом»Живая Кубань 05:59
Всего же «Краснодар» и «Локомотив» провели между собой 16 официальных матчей. В этих встречах на счету южан 5 побед, 1 ничья и 10 поражений. Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится 24 августа на стадионе «Краснодар» в 19.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гильерме: «Победа над „Динамо“ дает „Локомотиву“ положительный заряд эмоций перед очень сложным матчем с „Краснодаром“»
Спорт-Экспресс22 августа в 22:57
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Космос
Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС
Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
Обновлено в 04:00
Общество
На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки
По словам модели, Игорь уже давно не был в Стамбуле. Лопыревой захотелось поделиться с избранником своими впечатлениями от этого города.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана - представитель
Обновлено в 06:12
Политика
WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.
Обновлено в 01:31
Политика
Зеленский назвал украинский гимн главным хитом
Обновлено в 05:00
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено вчера в 19:10
Театры
Объявлена программа Театрального фестиваля «Другие берега»
Новосибирский музыкальный театр объявил программу Всероссийского фестиваля музыкальных проектов.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом
Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь
Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».
Обновлено в 06:19
Кино
Акция «Ночь кино» пройдет на 133 столичных площадках
Ежегодная акция "Ночь кино" состоится 24 августа.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Авто
Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Природный пожар в Ставропольском крае локализовали
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада
Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
В Киеве начался «Марш защитников Украины»
"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" с подводной лодки "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:44
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб
Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено вчера в 00:27
Космос
Частная японская компания намерена совершить миссию на Луну
В пятницу, 23 августа, стало известно о том, что частная японская компания намерена совершить миссию на Луну.
Обновлено вчера в 14:39
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17