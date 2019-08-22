Всего же «Краснодар» и «Локомотив» провели между собой 16 официальных матчей. В этих встречах на счету южан 5 побед, 1 ничья и 10 поражений. Матч «Краснодар» - «Локомотив» состоится 24 августа на стадионе «Краснодар» в 19.00 по московскому времени.

Космос Названа причина сбоя стыковки «Союза» с МКС Причиной сбоя при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией могли стать ранее не встречавшиеся колебания.

Политика Зеленский сравнил присоединение Крыма с кражей ребенка Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.

Общество На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Шоу-бизнес Летний тренд: Лопырева подобрала к мини-шортам салатовые кроссовки По словам модели, Игорь уже давно не был в Стамбуле. Лопыревой захотелось поделиться с избранником своими впечатлениями от этого города.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Калуге Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.

Политика WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Театры Объявлена программа Театрального фестиваля «Другие берега» Новосибирский музыкальный театр объявил программу Всероссийского фестиваля музыкальных проектов.

Происшествия В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Происшествия Коллекторы обстреляли россиянина и его 9-летнюю дочь Коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли жителя подмосковного Красногорска. Об этом сообщает «Регион Online».

Происшествия Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.

Авто Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.

Общество Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.

Политика В Киеве начался «Марш защитников Украины» "Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.

Политика Грузоперевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть Французская компания CMA CGM, которая является одной из крупнейших в мире в отрасли контейнерных грузоперевозок, отказалась от использования арктических маршрутов, в том числе Северного морского пути.

Экономика «Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.

Здоровье На юге России распространились опасные тропические комары Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.

Космос Частная японская компания намерена совершить миссию на Луну В пятницу, 23 августа, стало известно о том, что частная японская компания намерена совершить миссию на Луну.

Авто В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.