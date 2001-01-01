Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с МессиСпорт-Экспресс 13:13

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.

Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

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