Футбол

Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с МессиСпорт-Экспресс 13:13

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Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико перед первым матчем на Кубке Америки – 2019 с национальной командой Колумбии поделился мнением о Лионеле Месси.
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Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

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Soccer.ru08:17
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