Футбол
Тальяфико: «Считаю, что Аргентина провела хороший турнир»Soccer.ru вчера в 22:40
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Тальяфико считает, что сборная Аргентины провела хороший Кубок Америки, несмотря на поражение
Спорт-Экспрессвчера в 22:48
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Армия и оружие
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По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
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Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Теннис
Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
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Происшествия
СеверПост нашел очевидцев аварийного всплытия подлодки с АС-12
СеверПост нашёл рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.
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Названы самые популярные автомобили в России до 2 млн рублей
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Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Столкновение автобуса и автомобиля произошло на трассе в Татарстане, по предварительным данным, пострадали восемь человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:32
Футбол
Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки
Обновлено в 01:10
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Красноярске мужчина открыл стрельбу по соседям из-за громкой музыки
Сотрудники правоохранительных органов Красноярска в беседе с РИА Новости сообщили, что житель города открыл стрельбу по соседям из-за того, что они громко слушали музыку.
Обновлено в 00:12
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Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06
Футбол
Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Пятеро пропавших при паводке в Иркутской области найдены живыми
Успехом увенчалась поисково-спасательная операция в зоне подтопления в Иркутской области - пятеро жителей, числившихся пропавшими без вести, оказались живы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе
Обновлено вчера в 18:23
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Политика
Депутаты выбрали мэра города Иваново
Сегодня, 3 июля, на пленарном заседании Ивановской городской думы депутаты избрали главу города Иваново.
Обновлено в 03:40
Спорт
Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Авто
Dongfeng начала продавать обновленный аналог Mitsubishi Delica
Компания Dongfeng сообщила о старте продаж "посвежевшей" версии минивэна Lingzhi M5.
Обновлено вчера в 02:59
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Наука
Учёные объяснили феномен Мёртвого моря
Обновлено в 04:25