Футбол

Тальяфико: «Считаю, что Аргентина провела хороший турнир»Soccer.ru вчера в 22:40

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Считаю, что, несмотря на это поражение, мы провели хороший турнир.
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