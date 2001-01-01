Футбол
Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»Soccer.ru вчера в 20:42
Да, "Ювентус" забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине. Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём "Ювентусу" больше, чтобы пройти в следующий раунд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка
У Avicii вышел посмертный сингл SOS
Сингл вышел спустя почти ровно год после смерти диджея. 6 июня ожидается выход посмертного альбома Avicii под названием Tim.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева стала жертвой грабителей в Лондоне
Как рассказала в своем Instagram Кудрявцева, недалеко от Букингемского дворца из ее сумки вытащили кошелек со всеми наличными и кредитными картами.
Обновлено вчера в 21:31
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Наука
Фото черной дыры: Россия оказалась на обочине научного праздника
Россия в научном плане давным-давно находится на обочине научного прогресса.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Политика
С билбордов Порошенко на Украине начали убирать изображение Путина
Агитационные билборды с изображением президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко начали переклеивать на Украине - на опубликованных в Facebook украинским экс-министром юстиции Еленой Лукаш фотографиях видно, что с них убирают изображение российского лидера.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
СК РФ возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов населения ДНР
По данным следствия, 6 и 8 апреля украинские военнослужащие произвели артиллерийские обстрелы по объектам гражданской инфраструктуры в поселках шахты "Трудовская", Старомихайловка и Зайцево, расположенным на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 02:35
Политика
Небензя не позволил ограничить время своего выступления в Совбезе ООН
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя пресек попытку немецкого коллеги ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН при помощи песочных часов.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия допустила самозарядный пистолет «Удав» к серийному производству.
Обновлено в 02:37
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Шоу-бизнес
В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка
До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Общество
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Спорт
Командный Кубок мира закроет сезон в фигурном катании
Кубок мира приобрел более высокий статус после включения командного турнира по фигурному катанию в олимпийскую программу.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.
Обновлено в 02:58
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42