Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»Soccer.ru вчера в 20:42

Да, "Ювентус" забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине. Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём "Ювентусу" больше, чтобы пройти в следующий раунд.

Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»

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