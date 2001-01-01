Футбол
Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»Soccer.ru вчера в 20:42
Да, "Ювентус" забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине. Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём "Ювентусу" больше, чтобы пройти в следующий раунд.
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