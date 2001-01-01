Футбол

Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»Soccer.ru вчера в 20:42

Да, "Ювентус" забил гостевой гол, но мы уже переворачивали ход противостояния после первого матча, поэтому будем пытаться создавать моменты и забить гол в Турине. Мы знаем, что нам нужен как минимум один гол, но надеемся, что забьём "Ювентусу" больше, чтобы пройти в следующий раунд.
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Тальяфико: «Шансы „Аякса“ и „Ювентуса“ по-прежнему 50 на 50»

Евро-футбол.ру02:13

Николас Тальяфико: «Шансы „Аякса“ и „Ювентуса“ по-прежнему 50 на 50»

Sportbox.RU03:34

Николас Тальяфико: «Шансы „Ювентуса“ и „Аякса“ – 50 на 50»

Sports.ru05:12

Николас Тальяфико: «Шансы „Аякса“ и „Ювентуса“ на полуфинал по-прежнему равны»

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Николас Тальяфико: «Шансы „Аякса“ и „Ювентуса“ по-прежнему 50 на 50»

Матч ТВ03:34

Тальяфико: «Надеемся, что забьём в Турине больше, чем один гол»

Soccer.ruвчера в 20:42
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