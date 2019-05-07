Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергиюТАСС 03:14

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

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