Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергиюТАСС 03:14

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

ТАСС03:14

Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России

Московский Комсомолец09:10

Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России

Lenta.ru07:42

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

REGNUM05:05

Балтийские страны захотели установить пошлины на российское электричество

Взгляд.ру04:47

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию

Аргументы и Факты04:24

В ГД предрекли Прибалтике экономическую катастрофу из-за пошлин на электроэнергию из РФ

ФАН11:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Авто

Jaguar привезет в Россию спецверсию E-Pace Chequered Flag

Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года, сообщает пресс-служба британской марки.Jaguar E-Pace Chequered Flag получил специальный бейдж на боковой стороне и 19-дюймовые колесные диски с отделкой Satin Dark Grey.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Адвокат уверен, что Кокорина и Мамаева выпустят на свободу в зале суда

Обновлено в 11:15
Музыка

Сергей Лазарев показал отрывок своего номера для «Евровидения»

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника

Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро за дизельный скандал

Немецкий производитель спортивных автомобилей Porsche заплатит штраф в размере почти полмиллиарда долларов за дизельный скандал.
Обновлено в 10:10
Культура

Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», по которому был написан сценарий фильма 1988 года «Гардемарины, вперед!», снятый Дружининой.
Обновлено в 10:07
Хоккей

Кен Хичкок покинет «Эдмонтон», клуб ищет ему замену

Кен Хичкок покинет пост главного тренера "Эдмонтона", утверждает журналист Sportsnet Джон Шеннон в Твиттере.
Обновлено в 11:28
Авто

Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC в России

Российский офис Mercedes-Benz определился с ценами и комплектациями обновленного кроссовера Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Петербурге задержали предполагаемого участника покушения на Кашина

В Санкт-Петербурге задержан предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина – Вячеслав Борисов, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 10:38
Политика

Помпео отменил встречу с Меркель в Берлине

7 мая в столице Германии должна была состояться встреча госсекретаря США Майка Помпео с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес

Никита Михалков раскритиковал пристрастие россиян к ток-шоу

Никита Михалков в эфире своего шоу «Бесогон» раскритиковал любовь зрителей к ток-шоу.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма.
Обновлено в 08:57
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Происшествия

Суд арестовал троих фигурантов дела о взрыве на заводе в Прикамье

Березниковский городской суд избрал меру пресечения для троих фигурантов уголовного дела по факту гибели троих рабочих на заводе "Азот" компании "Уралхим".
Обновлено в 10:29
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Авто

Skoda анонсировала обновленный Superb

Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Политика

КГБ Белоруссии задержал трех подозреваемых во взятках россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал трех граждан России, которых подозревают в даче взяток, рассказал «Интерфаксу» пресс-секретарь российской дипмиссии в Минске Алексей Маскалев.
Обновлено в 11:09
Экономика

Китай намерен стимулировать экономику в ответ на новые пошлины США

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что с 10 мая пошлины на некоторые виды товаров, произведенных в КНР, вырастут с 10 до 25 процентов, причем в этот перечень войдут и ряд товаров, которые раньше не подпадали под ввозные пошлины.
Обновлено в 04:00
Происшествия

СК назвал вероятные версии крушения самолета в Шереметьево

Обновлено вчера в 05:16
Авто

Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе

На сайте аукционного дома Silverstone появился очень любопытный лот — пикап премиальной марки Bentley.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Ловцу покемонов Руслану Соколовскому суд Петербурга смягчил наказание

Обновлено в 11:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное