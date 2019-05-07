Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергиюТАСС 03:14

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.
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Балтийские страны захотели установить пошлины на российское электричество

Взгляд.ру04:47

Эстония и Латвия объявили войну дешевому электричеству из России

Lenta.ru07:42

Латвия и Эстония обложат пошлинами «нечестную» электроэнергию из России

Царьград07:21

Латвия и Эстония введут пошлину на российскую электроэнергию

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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России

Московский Комсомолец09:10

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на российскую электроэнергию

Аргументы и Факты04:24

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

ТАСС03:14
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Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Обновлено в 10:14
Происшествия

«Аэрофлот» начал выплаты компенсаций после катастрофы в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» во вторник, 7 мая, начала выплачивать компенсации членам экипажа и пассажирам рейса SU1492 Москва – Мурманск, потерпевшего крушение при аварийной посадке в «Шереметьево».
Обновлено в 10:40
Игры

Официально: EA Access запустится на PS4 в июле

Стоимость EA Access на PS4 будет аналогична версии для Xbox (впрочем, официальная стоимость в России для PS4 будет объявлена позже): месяц — 299 рублей год — 1799 рублей Помимо доступа к библиотеке игр, подписчики EA Access получают 10% скидку на всю продукцию Electronic Arts, включая предзаказы готовящихся игр, дополнения и микротранзакции.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Музыка

Сергей Лазарев показал номер для «Евровидения-2019»

Сегодня Лазарев показал небольшой отрывок из номера, снятый на репетиции и за кулисами.
Обновлено в 13:00
Общество

Минтруд составил график праздничных дней в 2020 году

Министерство труда опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных и праздничных дней в 2020 г. Выходные дни 4–5 января предлагается перенести на 4–5 мая, что позволит населению отдыхать в первые майские праздники с 1 по 5 число.
Обновлено в 11:57
Космос

В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
Обновлено в 10:53
Культура

Умерла автор «гардемаринов» Нина Соротокина

Обновлено в 11:05
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

"В 16:18 07 мая 2019 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в Каякентском районе в 4 километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 10:49
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
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Происшествия

В «Матросской тишине» нашли кокаин внутри конфет

Сотрудники СИЗО "Матросская тишина" обнаружили в конфетах, предназначавшихся одному из заключенных, метадон и кокаин, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

В Ростове водитель маршрутки подозревается в изнасиловании пассажирки

В Ростове отношении 38-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Обновлено в 12:41
Политика

Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выдачу российских паспортов населению Донбасса "бандитизмом".
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Авто

Китай намерен экспортировать подержанные автомобили

Разрешение на вывоз подержанных авто за рубеж уже действует в десяти городах и провинциях Китая, в числе которых Пекин, Шанхай и Гуандун.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Политика

Лавров осадил журналиста CNN, задавшего провокационный вопрос

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:09
Происшествия

СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами

Обновлено в 12:37
Финансы

Банк России в 2018 году получил убыток в 434,6 млрд рублей

Банк России по итогам 2018 года получил убыток в размере в 434,6 млрд рублей, годом ранее он составлял 435,3 млрд рублей.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Недорогой смартфон Honor 20 Lite представили официально

Huawei официально представила недорогой смартфон Honor 20 Lite, продажи которого запустят уже на следующей неделе.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Футбол

Жирков может перейти из «Зенита» в «Тамбов»

Полузащитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Юрий Жирков в следующем сезоне может оказаться в "Тамбове".
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Пользователи Сети организовали акцию в поддержку дочери Алсу

Вокруг победительницы Микеллы Абрамовой возник скандал после слухов о накрутке голосов, однако теперь у девочки появилась организовавшая акцию в её поддержку группа в Сети.
Обновлено в 10:30
Общество

В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»

В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
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