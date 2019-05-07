Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергиюТАСС 03:14
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии. Об этом сообщил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар.
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Эстония и Латвия решили обложить пошлинами дешевое электричество из России
Московский Комсомолец09:10
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Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
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В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
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