Футбол
Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат вчера в 11:53
Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
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Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
Обновлено в 00:53
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Авто
Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ
Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Авто
Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей
Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Наука
Что было до Большого взрыва, рассказали ученые
Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших
Обновлено в 02:36
Хоккей
НХЛ назвала имена лучших хоккеистов дня
Тройку лучших замкнул нападающий "Филадельфии Флайерз" Шон Кутюрье, на счету которого одна заброшенная шайба и победный буллит в матче с "Торонто Мэйпл Лифс".
Обновлено в 03:44
Политика
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной
Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Главную особенность кокпита F-35 показали на фото
Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Общество
Роскачество назвало лучшее сливочное масло
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Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Первую «Варшавянку» для ТОФ спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге спустили на воду подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
В ходе реорганизации ВЭБ.РФ под сокращение попадают около 2,5 тыс. человек, передает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:54
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Транспорт
Станцию метро «Каховская» закроют 30 марта на два года
С 30 марта для пассажиров будет закрыта станция метро "Каховская", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 04:10
Кино
Анджелина Джоли сыграет в фильме от Marvel
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли может сыграть в супергеройском фильме компании Marvel.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Камешково мужчина ударил подростка ножом в спину
Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, после которого мужчина внезапно ударил его ножом в спину.
Обновлено в 03:15
Авто
Haval открывает завод под Тулой! Что там будут выпускать?
Haval F7: Первенцем автозавода под Тулой станет паркетник Haval F7, сборка которого начнется в июне.
Обновлено в 03:22
Музыка
Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер
Фронтмен музыкальных групп Beat и General Public Ранкин Роджер скончался 26 марта в возрасте 56 лет.
Обновлено вчера в 12:38
Авто
Новый Honda Fit Spied получит революционные изменения дизайна
Маленький хэтчбек получил округлый дизайн, который не соответствует более острому стилю нынешних моделей Honda.
Обновлено вчера в 22:44
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35