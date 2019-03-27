Футбол

Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат вчера в 11:53

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
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Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»

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Петербургский депутат: матчи Евро-2020 в России пройдут на высшем уровне

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Талисман Евро-2020 представили Петербургу

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Талисман Евро-2020 посетил школу, где вырос Аршавин

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Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

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Власти Петербурга ожидают, что ЧЕ-2020 привлечет в город не меньше туристов, чем ЧМ-2018

ТАССвчера в 11:35
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
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Экономика

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Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
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Политика

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США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
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Политика

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Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
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Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Наука

Что было до Большого взрыва, рассказали ученые

Некоторые ученые считают, что Большому взрыву предшествовал Большой отскок, то есть, до того, как начать расширяться, Вселенная сжималась.
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Происшествия

Грузовик в Гватемале протаранил толпу: десятки погибших

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Хоккей

НХЛ назвала имена лучших хоккеистов дня

Тройку лучших замкнул нападающий "Филадельфии Флайерз" Шон Кутюрье, на счету которого одна заброшенная шайба и победный буллит в матче с "Торонто Мэйпл Лифс".
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Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
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Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной

Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.
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Армия и оружие

Главную особенность кокпита F-35 показали на фото

Главной особенностью кокпита является огромный многофункциональный ЖК-дисплей размером 50х20 сантиметров.
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Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
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Роскачество назвало лучшее сливочное масло

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Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии

Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
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РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

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Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
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Станцию метро «Каховская» закроют 30 марта на два года

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Анджелина Джоли сыграет в фильме от Marvel

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли может сыграть в супергеройском фильме компании Marvel.
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В Камешково мужчина ударил подростка ножом в спину

Между мужчиной и одним из подростков якобы произошел односложный разговор, после которого мужчина внезапно ударил его ножом в спину.
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Haval открывает завод под Тулой! Что там будут выпускать?

Haval F7: Первенцем автозавода под Тулой станет паркетник Haval F7, сборка которого начнется в июне.
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Умер фронтмен групп Beat и General Public Ранкин Роджер

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Новый Honda Fit Spied получит революционные изменения дизайна

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Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
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