Футбол
Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат вчера в 11:53
Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
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Авто
Новый Ford Kuga: опубликовано первое видео
Обновлено в 05:49
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Футбол
Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»
Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Авто
Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.
Обновлено 25 марта в 13:26
Футбол
Тим Кэхилл завершил карьеру футболиста и продолжит учиться на тренера
Лучший бомбардир в истории сборной Австралии Тим Кэхилл объявил о завершении игровой карьеры и сообщил, что собирается получить тренерскую лицензию категории A. Последним клубом 39-летнего футболиста был индийский "Джамшедпур".
Обновлено в 00:25
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочки
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек.
Обновлено в 04:19
Транспорт
Участок КАД на севере Петербурга закроют на три месяца
Обновлено в 04:16
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
Беглова угостили чаем в спасенной пирожковой на Московском проспекте
28 марта Врио губернатора прибыл в пирожковую, где выпил чай и побеседовал с руководством заведения.
Обновлено в 06:39
Политика
Эксперт: Задержание Ишаева очень сильно ослабило позиции губернатора Фургала
По данным ТАСС, речь идет о махинациях на 10 млрд руб. Ишаев, уже не будучи ни губернатором региона, ни полпредом в ДФО, продолжал оказывать серьезное влияние на региональную элиту, отмечает эксперт.
Обновлено в 07:00
Политика
Опрос: Зеленский лидирует в президентском рейтинге на Украине
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала опрос, по итогам которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует в избирательной гонке.
Обновлено в 06:55
Общество
Автошколы обяжут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения
Автошколы будут согласовывать с ГИБДД основные программы обучения, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Саратов защитили от малозаметных и баллистических ракет
«Новая РЛС позволит повысить контроль воздушного пространства и увеличить радиус обнаружения целей», — рассказали в ЦВО.
Обновлено в 04:07
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Приговор Вильнюсского окружного суда по делу о событиях 13 января 1991 года является недружественным, провокационным и политически мотивированным.
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Смоленских танкистов переодели в несгораемый «Ковбой»
Обновлено в 06:12
Общество
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег
Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.
Обновлено в 05:49
Общество
«Ночные волки» открыли филиал мотоклуба в Финляндии
Филиал мотоклуба "Ночные волки" открылся в Финляндии, объединение байкеров называется RMI ("Русские мотоциклисты International"), сообщает в четверг финская полиция.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Австриец сжег язык, ежедневно употребляя энергетики
Медик заявил, что причиной таких повреждений стало ежедневное употребление энергетических напитков с высоким содержанием сахара и кислоты.
Обновлено в 06:54
Экономика
Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС
Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»
Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
Обновлено в 05:37
Культура
Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Нальчике два года лечили мертвого пациента
Пациент умер еще в 2015 году, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обновлено в 06:27