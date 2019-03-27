Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат 11:53

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

Политика Соловьев выгнал экспертов из студии за драку Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Политика Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Космос Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.

Политика В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы» Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».

Шоу-бизнес Бузову заметили с мужчиной и букетом в Испании Телеведущая Ольга Бузова во время отдыха в Испании попала в объективы папарацци в компании неизвестного мужчины.

Авто Porsche 911 сохранит бензиновый двигатель даже в 2030 году По словам топ-менеджера, через шесть лет большая часть Porsche будет электрифицирована, а к 2030 году все автомобили немецкой марки получат электрический привод.

Гаджеты В WhatsApp появится «темный» режим Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.

Происшествия В Москве проверяется информация о похищении директора гостиницы Сотрудники столичных правоохранительных органов проверяют информацию о том, что ночью в четверг, 28 марта, был похищен директор гостиницы Moscow Holiday Hotel, которая находится на северо-западе Москвы.

Футбол Медведев о Кокорине: Каждый имеет шанс на исправление Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канале «КраСава» заявил, что форварду команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву нужно дать второй шанс.

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.

Общество В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.

Политика Чубайс, Тимакова, Волошин и Дворкович поручились за Абызова «Прошу суд приобщить к материалам дела письма и личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Анатолия Чубайса, Анны Федермессер, Чулпан Хаматовой, Натальи Тимаковой», — сказал адвокат.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Общество Дальневосточные гектары смогут получить переселенцы из-за рубежа Воспользоваться правом на безвозмездное получение дальневосточных гектаров в рамках федерального проекта по освоению отдаленных регионов смогут только участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Шоу-бизнес Божена Рынска назвала размер состояния Малашенко По версии Рынска, общий размер состояния Игоря Малашенко составляет $16 млн.

Политика Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.

Политика Запретить экспорт круглого леса предлагает губернатор Приангарья Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину.