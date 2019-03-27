Футбол
Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат 11:53
Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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Студия Marvel опубликовала новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
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Обновлено вчера в 14:25
Интернет
В почте Gmail от Google появятся «динамические» сообщения
Благодаря появлению интерактивных сообщений пользователи Gmail получат возможность заполнять анкеты или отвечать на письма без необходимости открытия новой страницы.
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В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
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ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
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Самедов: «Главный тренер „Спартака“ не может быть хорошим человеком»
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Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
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Обновлено в 09:59
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
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Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
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Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43