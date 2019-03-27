Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат вчера в 11:53

УЕФА представил Скиллзи в качестве официального талисмана Евро-2020 на прошлой неделе перед отборочным матчем к турниру между сборными Голландии и Германии. Следующий чемпионат Европы, который будет 16-м по счёту, пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.

Политика СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.

Политика В Россию приедет президент Эстонии Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.

Общество Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.

Технологии Обнаружен Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Специализирующаяся на предотвращении киберугроз компания Group-IB фиксирует активность мобильного Android-трояна Gustuff.

Гаджеты «Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Происшествия Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Экономика QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.

Энергетика «Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.

Транспорт Станцию «Каховская» закроют до 2020 года Как сообщал ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, работы по реконструкции Каховской ветки для ее последующего включения в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро начнутся до конца текущего года.

Армия и оружие Раскрыты сроки готовности российского «Охотника» Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.

Транспорт За ГИБДД оставят право выдавать номера ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.

Наука Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.

Футбол Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии» Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».

Политика Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Футбол Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“» Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Экономика Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.

Происшествия В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.