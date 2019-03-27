Футбол

Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат вчера в 11:53

УЕФА представил Скиллзи в качестве официального талисмана Евро-2020 на прошлой неделе перед отборочным матчем к турниру между сборными Голландии и Германии. Следующий чемпионат Европы, который будет 16-м по счёту, пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
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Талисман Евро-2020 проехался в метро Санкт-Петербурга

Чемпионатвчера в 12:22

Петербургский депутат: матчи Евро-2020 в России пройдут на высшем уровне

РИА Новостивчера в 11:36

Талисман Евро-2020 побывал в Академии «Зенита»

Невские Новостивчера в 10:53

Власти Петербурга ожидают, что ЧЕ-2020 привлечет в город не меньше туристов, чем ЧМ-2018

ТАССвчера в 11:35

В Санкт-Петербурге прошло представление талисмана Евро-2020

Матч ТВвчера в 04:39

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ruвчера в 04:58

Талисман Евро-2020 представили Петербургу

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 04:35
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:03, Ашберн
Политика

СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.
Обновлено в 08:37
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

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Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Технологии

Обнаружен Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков

Специализирующаяся на предотвращении киберугроз компания Group-IB фиксирует активность мобильного Android-трояна Gustuff.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Наука

Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг

Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Экономика

QIWI планирует платить дивиденды в размере 65-85% чистой прибыли

Компания планирует распределять от 65% до 85% от скорректированной чистой прибыли за 2019 год, начиная с первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:52
Происшествия

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина

Обновлено в 06:50
Энергетика

«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении

В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Транспорт

Станцию «Каховская» закроют до 2020 года

Как сообщал ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев, работы по реконструкции Каховской ветки для ее последующего включения в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метро начнутся до конца текущего года.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»

Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Транспорт

За ГИБДД оставят право выдавать номера

ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.
Обновлено в 08:45
Наука

Ученые: полет к Марсу изменит психику космонавтов

Обновлено в 04:41
Футбол

Мане не намерен обсуждать переход в «Реал» до окончания сезона

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане, на которого претендует "Реал", не против уйти из команды, информирует Marca.
Обновлено в 01:30
Наука

Автолюбители не считают велосипедистов полноценными людьми

Австралийские ученые выяснили, что более половины автолюбителей не считают велосипедистов полностью людьми.
Обновлено вчера в 08:36
Спорт

Елисеев стал первым в спринте на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 07:21
Футбол

Люка Эрнандес продолжит карьеру в «Баварии»

Игрок обороны «Атлетико» Люка Эрнандес продолжит свою игровую карьеру в «Баварии».
Обновлено вчера в 02:45
Политика

Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Футбол

Луиш Фигу: «Рамос заслуживает „Золотой мяч“»

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу считает, что защитник мадридцев Серхио Рамос заслуживает "Золотого мяча".
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Экономика

Лондон прекратил обмен налоговыми данными с российской ФНС

Налоговая служба Великобритании (HMRC) исключила Россию из списка юрисдикций, с которыми в 2019 году будет идти автоматический обмен финансовой информацией.
Обновлено в 07:09
Происшествия

В екатеринбургском техникуме преподаватели подрались с кадетами

В техникуме "Рифей" в Екатеринбурге преподаватели подрались с кадетами. Информация о драке поступила около трех часов ночи.
Обновлено в 07:10
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

Обновлено в 07:21
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
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