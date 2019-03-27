Футбол

Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»Чемпионат 11:53

Сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» был представлен официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года. Участие в презентации маскота по имени Скиллзи принял полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Талисман Евро-2020 представлен на «Газпром Арене»

Чемпионат11:53

Петербургский депутат: матчи Евро-2020 в России пройдут на высшем уровне

РИА Новости11:36

Талисман Евро-2020 представили Петербургу

Телеканал Санкт-Петербург04:35

Талисман Евро-2020 посетил школу, где вырос Аршавин

Петербургский дневник11:13

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

КП - Санкт-Петербург04:18

Талисман Евро-2020 Скиллзи посетил «Газпром Арену»

Sports.ru04:58

Власти Петербурга ожидают, что ЧЕ-2020 привлечет в город не меньше туристов, чем ЧМ-2018

ТАСС11:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия

В Китае женщина забеременела от мужа и любовника одновременно

Обновлено в 11:11
Происшествия

Суд арестовал бывшего министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено в 12:37
Космос

Первый запуск китайской частной ракеты OS-M закончился неудачей

Китайская частная компания OneSpace впервые запустила ракету OS-M со спутником Lingque 1B на борту, однако во время запуска произошла нештатная ситуация и ракета не смогла вывести груз на орбиту.
Обновлено в 06:18
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Минобороны Украины получит 36 конфискованных российских ракет

Правительство Украины решило передать министерству обороны 36 конфискованных российских ракет класса "земля-воздух" для системы ПВО С-125 "Печора", передает УНИАН.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Петербуржец заплатит 56 миллионов рублей за перепланировку в квартире

Обновлено в 10:10
Кино

Умер грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили

Грузинский кинорежиссер Эрекле Бадурашвили скончался в возрасте 57 лет в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Обновлено 25 марта в 06:14
Политика

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Футбол

Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор посредством страницы в Instagram объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 15:50
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Шесть мощных взрывов в центре украинского города попали на видео

Обновлено в 17:30
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Экономика

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

Обновлено в 16:10
Спорт

Евгения Медведева планирует учить четверные прыжки к следующему сезону

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что к следующему сезону планирует освоить четверные прыжки - сальхов и тулуп.
Обновлено в 13:20
Политика

Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля

Обновлено в 16:39
Общество

В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности

Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Политика

Мэй согласилась уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается подать в отставку ранее, чем планировала: "Я готова уйти с этой должности раньше, чем я планировала, чтобы сделать то, что правильно и для страны, и для партии", - цитирует The Guardian заявление Мэй.
Обновлено в 16:05
Экономика

В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей

Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Футбол

Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

ГК "Детский мир" приобрела недвижимость на Новом Арбате для открытия флагманского магазина.
Обновлено в 07:59
Наука

Новый речной экраноплан появится в России

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Юрьевич Ерохин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное