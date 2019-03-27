Футбол
Талисман Евро-2020 представили ПетербургуТелеканал Санкт-Петербург 04:35
Первыми Скиллзи увидели болельщики сборных Нидерландов и Германии на матче отборочного тура 24 марта. По замыслу авторов, талисман соединяет в себе традиции футбола и фристайла. Чемпионат Европы в 2020 году примут 12 городов Европы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
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В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
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Встреча завершилась со счётом 6:0. В составе сборной Италии дубль оформил нападающий Фабио Квальярелла, забивший оба своих гола пенальти.
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Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
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Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
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Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
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Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
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Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Иващенко считает победу Щекиной ошибкой горожан из-за того, что у нее нет опыта управления.
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Здоровье
В Петербурге не хватает 11 станций скорой помощи
Петербург нуждается в 11 новых станциях скорой медицинской помощи. Их не хватает в районах активной жилой застройки.
Обновлено вчера в 07:10
Музыка
Владимир Мединский вручил джазовому гитаристу памятный инструмент
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 27 марта вручил джазовому гитаристу Алексею Кузнецову памятный музыкальный инструмент.
Обновлено в 09:37
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Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие
Самый дорогой авианосец США сломался на испытаниях
Во время ходовых испытаний новейшего американского авианосца «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) у судна сломались паровые турбины.
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Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Космос
Ученым удалась «сфотографировать» гигантскую бурю на далекой планете
Стало известно о том, что европейскому телескопу-охотнику за черными дырами GRAVITY удалось получить первые фотографии атмосферы далекой планеты в созвездии Пегаса.
Обновлено в 09:56
Политика
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Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
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В Югре грейдер засыпал снегом ребенка
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Авто
Ford прекращает бизнес в России
Управлять бизнесом Ford в РФ будет компания Sollers, с которой американский концерн долгое время сотрудничает в сфере производства автомобилей.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Суд в Перми определил размер компенсации, которую должны выплатить избившие DJ Smash (Андрея Ширмана) экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич, передает РИА "Новости"
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01