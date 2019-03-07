Футбол
Талисман Евро-2020 будет представлен в марте этого годаСпорт-Экспресс 07:46
Талисман чемпионата Европы по футболу 2020 года будет представлен в течение марта, сообщил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. Сегодня в Москве проходит заседание наблюдательного совета оргкомитета российской части Евро-2020.
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Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением об игре Головина.
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