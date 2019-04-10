Талалаев занял пост главного тренера «Химок»Евро-футбол.ру 05:01

У руля подмосковного коллектива 46-летний специалист сменил Игоря Шалимова, который покинул команду 9 апреля. Последним местом работы Талалаева был "Пюник". После 30 туров ФНЛ "Химки" занимают 14 место в турнирной таблице.

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