Футбол
Талалаев занял пост главного тренера «Химок»Евро-футбол.ру 05:01
У руля подмосковного коллектива 46-летний специалист сменил Игоря Шалимова, который покинул команду 9 апреля. Последним местом работы Талалаева был "Пюник". После 30 туров ФНЛ "Химки" занимают 14 место в турнирной таблице.
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Порошенко, «хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом», способен смело смотреть в глаза президенту России, объяснили значение билбордов с Владимиром Путиным в штабе Порошенко.
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