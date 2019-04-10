Футбол
Талалаев стал новым наставником «Химок»Чемпионат 04:47
Главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. На этом посту специалист сменил Игоря Шалимова.
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Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
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Обновлено в 07:08
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ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет
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Обновлено вчера в 09:46
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В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
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В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
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Сотрудники Роспотребнадзора расследуют случай массового отравления детей в Санкт-Петербурге: в больницу с кишечной инфекцией доставлены девять воспитанников детского сада Красногвардейского района.
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Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Недвижимость
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Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск предложил лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества обсудить на саммите в среду запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit.
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Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
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Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
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Блогер впервые подал иск о защите репутации
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Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»
Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
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