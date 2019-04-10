Футбол

Талалаев стал новым наставником «Химок»Чемпионат 04:47

Главным тренером «Химок» стал Андрей Талалаев, сообщает пресс-служба подмосковного клуба. На этом посту специалист сменил Игоря Шалимова.
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Талалаев возглавил «Химки»

Soccer.ru04:49

Талалаев вернулся в Россию и возглавил клуб ФНЛ

Спорт день за днем06:47

Талалаев возглавил «Химки»

Спорт-Экспресс05:20

10 апреля Талалаева представят игрокам «Химок»

Матч ТВ05:00

10 апреля Талалаева представят игрокам «Химок»

Sportbox.RU05:00

Талалаев стал новым наставником «Химок»

Чемпионат04:47

Талалаев возглавил «Химки»

Sports.ru05:19
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

На оранжевой ветке московского метро произошло задымление

По состоянию на 12:20 движение поездов было восстановлено, сообщил третий корреспондент агентства.
Обновлено в 05:40
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Политика

ЦИК: партия Нетаньяху лидирует на выборах в Израиле

Партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах после обработки 2,7 млн бюллетеней.
Обновлено вчера в 20:47
Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross заменил кроссовер C4 Aircross, который сошёл с конвейера в 2017 году.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Меган Маркл решила рожать по-королевски

По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора

Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Политика

Чайка: Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России

Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер является фигурантом пяти уголовных дел в России, в том числе об убийствах и организации преступного сообщества.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Япония потеряла истребитель пятого поколения F-35

9 апреля Силы самообороны Японии потеряли истребитель пятого поколения F-35. Об этом сообщает японское новостное агентство NHK.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Политика

WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве

В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес

Экстренно прооперирована дочь Валерии

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Происшествия

Мосгорсуд 17 апреля рассмотрит жалобы адвокатов Кокорина и Мамаева

Стала известна дата рассмотрения Мосгорсудом жалоб от адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева на продление ареста футболистов.
Обновлено в 07:08
Политика

ЕК хочет заключить контракт на транзит газа через Украину на 10 лет

Шефчович добавил, что Еврокомиссия планирует не только достичь договоренностей по газу на эту зиму, но и заключить соглашение о долгосрочном транзите через Украину.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Марина Зудина: «Сын с детства обращается ко мне „Марина“ или „Мариша“»

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка

В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

В Минобороны происходят «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Девять детей госпитализированы в Петербурге с кишечной инфекцией

Сотрудники Роспотребнадзора расследуют случай массового отравления детей в Санкт-Петербурге: в больницу с кишечной инфекцией доставлены девять воспитанников детского сада Красногвардейского района.
Обновлено в 03:45
Общество

Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче

Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Недвижимость

Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам

Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Туск предложил лидерам стран ЕС обсудить запрос Мэй на отсрочку Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск предложил лидерам 27 остающихся в Евросоюзе стран-членов сообщества обсудить на саммите в среду запрос премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отсрочке Brexit.
Обновлено вчера в 14:11
Хоккей

В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ

Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Политика

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Общество

Блогер впервые подал иск о защите репутации

Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации.
Обновлено вчера в 18:43
Хоккей

Максим Сушинский: «Звали Попова в „Авангард“, но он сказал, что хочет выиграть кубок»

Президент "Авангарда" Максим Сушинский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина и рассказал об Алексее Бондареве и предложении форварду ЦСКА Александру Попову.
Обновлено в 05:36
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Андрей Викторович Талалаев
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Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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Игорь Михайлович Шалимов
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Советский и российский футболист, полузащитник и футбольный тренер. Мастер спорта СССР, мастер спорта СССР международного класса.
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