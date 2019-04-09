Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Sportbox.RU 11:14

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Пюник» близок к подписанию контракта с Тархановым

Матч ТВ14:28

«Пюник» объявил об отставке Талалаева с поста главного тренера

Чемпионат11:38

Талалаев возглавит «Химки». Мы узнали, почему он уехал из Армении

Спорт день за днем12:10

Талалаев возглавит «Химки»? Отвечает сам тренер

Спорт-Экспресс12:12

Тарханов: «Разговаривал с владельцем „Пюника“. Я готов вернуться работать в Армению»

Sport24.ru11:45

Талалаев покинул армянский «Пюник»

ProstoProSport11:16

Талалаев уволен с поста главного тренера «Пюника»

Sports.ru11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Обновлено в 14:47
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Футбол

Адвокат подвёл итоги первого заседания суда по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 16:11
Кино

Гора из «Игры престолов» вновь стал самым сильным в Европе

Обновлено в 16:07
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Политика

Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Транспорт

В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках

Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
Авто

В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей

Обновлено в 01:46
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Космос

Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено вчера в 04:56
Шоу-бизнес

Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта

В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
Обновлено в 11:03
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обновлено в 04:29
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Футбол

Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком

Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал на суде о начале конфликта обвиняемых с чиновником Денисом Паком.
Обновлено в 08:50
Культура

Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы

Михаил Жванецкий отменил концерт из-за травмы Юбилейное выступление артиста должно было состояться 14 апреля.
Обновлено в 11:20
Наука

Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни

Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 12:03
Космос

Коричневые карлики - неудачные звезды или супер-планеты

Коричневые карлики заполняют промежуток между звездами и гораздо меньшими планетами - двумя очень разными типами астрономических объектов.
Обновлено в 13:27
Хоккей

СКА стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России

СКА вылетел из плей-офф, но согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги стал обладателем бронзовых медалей чемпионата России, поскольку набрал больше очков, чем вылетевший «Салават Юлаев».
Обновлено в 15:02
Политика

Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика

Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.
Обновлено в 14:29
Политика

Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».
Обновлено в 14:46
Экономика

Российские авиакомпании в марте увеличили перевозки пассажиров на 13%

Российские авиакомпании обслужили в марте 2019 года 8,86 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Обновлено в 13:04
Политика

«Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста

Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.
Обновлено в 14:06
Финансы

Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов

Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).
Обновлено в 14:13
Происшествия

Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже

Обновлено в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Викторович Талалаев
Футболист
Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное