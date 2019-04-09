Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Sportbox.RU 11:14

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.

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