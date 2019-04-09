Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Матч ТВ вчера в 11:14

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
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«Пюник» объявил об отставке Талалаева с поста главного тренера

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Талалаев покинул армянский «Пюник»

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«Пюник» объявил об уходе Талалаева с поста главного тренера команды

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Талалаев – главный кандидат на пост главного тренера «Химок»

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Талалаев – главный кандидат на пост главного тренера «Химок»

Sportbox.RUвчера в 11:56

Талалаев возглавит «Химки»? Отвечает сам тренер

Спорт-Экспрессвчера в 12:12
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Авто

Названа новая причина, по которой покупают автомобили Lada

Обновлено в 02:56
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

Обновлено в 02:13
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Здоровье

В Госдуму внесли проект о запрете рекламы детских молочных смесей

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить рекламу смесей для искусственного вскармливаниям детей, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 02:57
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Дизайнеры портала «Колеса.ру» решили преобразить эту модель, взяв основные дизайнерские особенности у Chevrolet Camaro последнего поколения.
Обновлено вчера в 08:17
Политика

Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля

Обновлено в 02:56
Происшествия

СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия

СК назвал число погибших при пожарах в России за год

В России в результате пожаров в 2018 году погибли более 7,2 тыс. человек.
Обновлено в 02:33
Путешествия

Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Общество

В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price

В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика

Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика

Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Культура

В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено вчера в 11:28
Шоу-бизнес

Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения

Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
Обновлено вчера в 16:59
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Росгвардия предотвратила кражу скульптуры из «Русского музея»

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из "Русского музея" в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Наука

Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма

Как пояснили ученые, ген CDH13 кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге.
Обновлено 08 апреля в 19:11
Авто

Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R

Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену

Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Гаджеты

Аpple W.A.L.T прототип телефона 1993 года

Австралийский лидер iPhone Сонни Диксона выложил видео прототип телефона Apple W.A.L.T или Wizzy Active Lifestyle Telephone 1993 года.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы

У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Политика

ДНР и ЛНР согласны на автономию в составе Украины, — Медведчук

Донецкая и Луганская Народные Республики якобы предварительно согласились на автономию в составе Украины.
Обновлено вчера в 14:25
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына

27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Транспорт

Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября

В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45
Здоровье

Россиянин отказался от пересадки головы

Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено вчера в 21:11
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Андрей Викторович Талалаев
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Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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