Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Матч ТВ 11:14

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.

Политика ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному более 22 тысяч евро По решению суда Навальному присуждено 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации и 2,5 тысячи евро адвокату в качестве компенсации судебных издержек.

Общество Умер философ и культуролог Вадим Межуев Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.

Происшествия Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.

Религия Утверждать места для строительства храмов будут красноярцы Отец Максим, настоятель храма новомучеников и исповедников российских В красноярской епархии говорят — тесно в храмах, жителям не только Северного.

Кино Amazon купил права на два сериала РЕН ТВ Сериалы российского телеканала РЕН ТВ «Тайный город» и «Отцы» впервые покажут на одном из крупнейших стриминговых сервисов Amazon Prime.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Политика Министр финансов США заявил, что не вел бизнеса с Россией Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на слушаниях в конгрессе, что не вел бизнеса с Россией и не обсуждал с российскими бизнесменами санкции.

Происшествия Boeing не получила ни одного заказа на самолеты типа 737 в марте Американская авиастроительная корпорация Boeing не продала за март ни одного пассажирского самолета типа 737 впервые за семь лет.

Политика Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.

Происшествия Криминального авторитета Таро снова арестовали Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, арестовали сразу же после освобождения из тюрьмы в Оренбургской области.

Политика Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств 23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны.

Шоу-бизнес Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини Елена Кондулайнен отпраздновала день рождения фотосессией в бикини Актриса доказала, что по-прежнему находится в прекрасной форме.

Наука У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.

Наука Содержащийся в перце капсаицин может замедлять развитие рака легких Во время экспериментов с генетически модифицированными мышами - носителями клеток рака легких, ученые использовали капсаицин, содержащийся в различных видах стручкового перца.

Экономика Спрос на облигации Saudi Aramco составил $100 млрд Объем заявок на облигации саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco составил около $100 млрд, что в восемь раз превысило объем размещения — $12 млрд.

Политика Путин подписал указ о «генетической паспортизации» россиян Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, согласно которому в указанный срок у россиян должны появиться генетические паспорта.

Происшествия В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России» В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.

Политика ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.

Политика Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Политика Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».

Политика Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом Американский госсекретарь Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и воссоединением Крыма с Россией.