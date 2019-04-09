Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Матч ТВ вчера в 11:14
Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
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Политика
Президент Исландии заговорил по-русски на Арктическом форуме
Президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон, выступая на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, обратился к собравшимся на русском языке и призвал наладить открытый диалог о проблемах Арктики.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
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30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
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Стали известны самые дешевые пляжные туры на майские праздники
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Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Сотрудник московской туристической фирмы проиграл более 500 тыс. рублей клиентов, делая ставки в букмекерской конторе.
Обновлено вчера в 20:24
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Светлана Лобода трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Светланы Лободы Евангелина. Девочке исполнилось восемь лет.
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Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
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Политика
Руководителя бюро AFP в Алжире депортировали из страны
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СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Правила работы для пивоваров могут ужесточиться
Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, касающиеся пивоваров.
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Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по Навальному
Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше» оппозиционера Алексея Навального стало для Кремля достаточно неожиданным.
Обновлено вчера в 06:56
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Силы самообороны Японии обнаружили обломки истребителя F-35A, который пропал с экранов радаров во вторник.
Обновлено вчера в 19:55
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Миллионер решил провести «королевскую битву» в реальности
Обновлено вчера в 10:32
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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
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