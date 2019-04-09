Футбол
Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Матч ТВ 11:14
Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
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Наука
Психологи нашли связь между чертами личности и результатами жизни
Как заявил специалист в области психологии Кристофер Дж. Сото, проект LOOPR дал возможность изучить связь между чертами личности и возможностями людей.
Обновлено в 12:03
Космос
На металлических астероидах могли вспыхнуть железные вулканы
Обновлено в 03:38
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Гаджеты
Xiaomi по распродаже за 12 часов продала 200 000 телевизоров
В Китае в честь ежегодного весеннего фестиваля, посвящённого 9-летию компании, Xiaomi снизила цены на свои телевизоры, а это позволило крупнейшему в КНР производителю за 12 часов на разных онлайн-магазинах реализовать в общей сложности 200 000 ед. телевизоров.
Обновлено в 13:04
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами после спектакля «Мертвые души» в постановке режиссера.
Обновлено в 16:42
Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»
В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
Обновлено в 06:17
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным
Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
Обновлено в 15:13
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»
Обновлено в 10:00
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Технологии
Мечта гика. Высокотехнологичный рюкзак оснастили сканером отпечатков пальцев, подсветкой снаружи и внутри
Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Кино
В Лос-Анджелесе умер актер Сеймур Кассел
Обновлено в 02:10
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Энергетика
«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме
Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования
Власти США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования SM-3 на 1,15 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
Обновлено в 17:20
Футбол
Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
Общество
Особенное место для особенных людей: как кофе поможет побороть стереотипы
В Риге на улице Бруниниеку, 63 уже заканчивается ремонт в RB Cafe, девиз которого "Особенное место для особенных людей".
Обновлено в 13:17
Общество
От У до А: краткий словарь петербургского урбаниста
«Например, при разработке проекта реконструкции площади в центре города стейкхолдерами могут выступать городские комитеты, бизнес, архитекторы, активные граждане и эксперты – урбанисты, историки, архитектурные критики, экологи и другие», – поясняют Варвара Лымарь и Стив Каддинс.
Обновлено в 12:15
Политика
В Тульской области создадут первый региональный центр управления
Подписи на документе поставили Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв
Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно. Его предполагаемый организатор задержан.
Обновлено в 17:02