Футбол

Талалаев покинул пост главного тренера «Пюника»Матч ТВ 11:14

Пресс-служба ереванского клуба «Пюник» на официальном сайте объявила об уходе российского специалиста Андрея Талалаева с поста главного тренера. Сообщается, что 46-летний Талалаев вернулся в Россию по семейным обстоятельствам.
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«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Экс-мэра Владивостока приговорили к 15 годам строгого режима

Обновлено в 14:54
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Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
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В Краснодаре прошли обыски у активистки «Открытой России»

В Краснодаре проходят обыски у активистки движения "Открытая Россия" Яны Антоновой, утверждают в пресс-службе организации.
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Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
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Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко объяснил появление билбордов, где глава страны изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным необходимостью «сильного президента».
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Технологии

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Всего предусмотрено четыре версии. Самая дорогая из них — Agazzi Pro получила сканер отпечатков пальцев, внешнюю и внутреннюю подсветку.
Обновлено в 13:50
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Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
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Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию

Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
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Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
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Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
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Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования

Власти США одобрили продажу Японии противоракет морского базирования SM-3 на 1,15 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в структуру американского минобороны.
Обновлено в 17:20
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Почеттино: возможно, Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0) отметил, что нападающий Гарри Кейн может пропустить концовку сезона из-за повреждения.
Обновлено в 17:36
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Особенное место для особенных людей: как кофе поможет побороть стереотипы

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В Тульской области создадут первый региональный центр управления

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В мэрии чешского города Римаржов произошел взрыв

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Советский и российский футболист, нападающий, тренер.
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