Футбол
Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата Армении
Талалаев дисквалифицирован до конца чемпионата АрменииЕвро-футбол.ру13:57
Главный тренер "Пюника" Андрей Талалаев был сурово наказан за оскорбление резервного арбитра в матче с "Гандзасаром" (1:3). Дисциплинарный комитет Федерации футбола Армении дисквалифицирован российского специалиста до 31 мая 2019 года и обязал "Пюник" заплатить штраф в районе 17 тысяч рублей.
Евро-футбол.ру13:57
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В элитном раунде ЧЕ-2019 сборная России (игроки 2000 г. р.) встретится с Ирландией, Азербайджаном и Румынией.
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" признался, что, скорее всего, не сыграет с "Реалом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
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