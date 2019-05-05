Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ 12:17

Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Кино Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.

Здоровье Семимесячную девочку спасет внутривенное питание Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.

Футбол «Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).

Авто В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Политика Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25% Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

Армия и оружие «Стрижи» отмечают день рождения Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.

Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Кино Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4» Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.

Экономика Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Происшествия Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.

Экономика Гаражная жизнь перекочевывает в склады Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.

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ЖКХ Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.