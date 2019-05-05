Футбол

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ 12:17

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Такума Нисимура: Мы расстроены чемпионством «Зенита»

Спорт день за днем15:31

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»

Матч ТВ12:17

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»

Sportbox.RU12:17

Нисимура: нет цели испортить «Зениту» праздник, просто хотим победить его

РИА Новости12:09

Такума Нисимура: «Мы расстроены, что „Зенит“ стал чемпионом»

Спорт-Экспресс12:03

Бийол: футболисты ЦСКА хотят победой испортить «Зениту» чемпионский праздник

ТАСС12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Происшествия

По предварительным данным, в авиакатастрофе в Шереметьево выжили 37 человек из 78

Обновлено в 16:57
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:44
Происшествия

В СК подтвердили гибель 41 человека при ЧП в Шереметьево

Обновлено в 17:43
Кино

Видео 4 серии 8 сезона «Игры престолов» со смертью важного персонажа слили в сеть до премьеры

Несколько часов назад западные СМИ в один голос затрубили о том, что поклонникам «Игры престолов» в ожидании выхода 4 серии лучше не заходить в социальные сети – в Twitter распространили короткое (приблизительно 1 минута) видео, представляющее собой «слитую» сцену казни Миссандеи, советницы Дейенерис Таргариен в исполнении Натали Эммануэль.
Обновлено в 13:41
Здоровье

Семимесячную девочку спасет внутривенное питание

Жанна собирается даже судиться с чиновниками за эту внутривенную еду, но, даже если выиграет, еда поступит нескоро.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Футбол

«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта»

Еще один мяч был забил игроком «Айнтрахта» Марком Хинтереггером (36) в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Филипа Костича (14).
Обновлено в 14:50
Авто

В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS

Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.
Обновлено в 10:50
Политика

Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы

По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

«Стрижи» отмечают день рождения

Впервые эскадрилья выступила под собственным названием «Стрижи» 6 мая 1991 года.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Superjet приземлился в Шереметьево без связи с диспетчерами

Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини

В интернете появилась и набирает популярность архивная видеозапись танцующей Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики предотвратило попытку проникновения украинских диверсантов на территорию республики, заявил в воскресенье заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 04:53
Авто

В России упали продажи новых пикапов

Обновлено в 05:26
Кино

Преподаватель наказал учеников спойлерами из «Мстителей 4»

Как пожаловался один из учащихся американской школы, преподаватель наказывал нерадивых учеников спойлерами.
Обновлено в 11:04
Экономика

Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП

Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Мировые кассовые сборы фильма «Мстители: Финал» превысили $2 млрд

Обновлено в 18:05
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами

В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

Обновлено в 07:19
Происшествия

Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной

Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.
Обновлено в 13:48
Экономика

Гаражная жизнь перекочевывает в склады

Рынок self-storage может вырасти Объем предложения складов самостоятельного хранения (self-storage) по итогам 2019 года в Москве может вырасти на 14,5%, до 181,75 тыс. кв. м, прогнозируют аналитики Knight Frank.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Общество

В Швеции закончился мyсор. Почему в России такое невозможно

Еще несколько лет назад в Швеции фактически закончился свой мусор.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На деревообрабатывающем заводе под Владимиром произошел крупный пожар

Пожар произошел в воскресенье днем на деревообрабатывающем заводе в городе Александрове Владимирской области, его площадь достигала 2 тыс. кв. м. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы регионального главка МЧС Екатерина Мищенко.
Обновлено в 08:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Такума Нисимура
Японский генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны. Нисимура был уроженцем префектуры Фукуока.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное