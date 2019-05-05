Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ вчера в 12:17

Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».

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Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

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Политика Помпео подтвердил намерение обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и обсудить с ним ситуацию в Венесуэле и невмешательство в нее России.

Происшествия Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.

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Политика Иран нашел способ обойти санкции США на экспорт нефти Иран будет активно продавать нефть на «сером рынке», чтобы обойти американские санкции на экспорт нефтепродуктов из страны, заявил иранский замминистра нефти Амир Хосейн Заманиния, сообщает ИРНА.

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Происшествия Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево "В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.

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Политика Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента.