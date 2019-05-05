Футбол
Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ вчера в 12:17
Яка Бийол
|29′
|32′
Мигел Филипе Кардозу
|35′
Мигел Филипе Кардозу
|43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
|64′
Хердюр Магнуссен
|66′
|71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
|79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
|84′
Такума Нисимура
|85′
|85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
|88′
|89′
Роман Евгеньев
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
15
Ефремов
50
Бекао
23
Магнуссон
2
Фернандес
77
Ахметов
19
Нисимура
98
Обляков
11
Эрнандес
29
Бийол
9
Чалов
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
9
Кардозу
6
Юсупов
7
Марков
5
Тетте
22
Жоаозиньо
27
Соу
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».
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Нисимура: «У ЦСКА нет цели испортить „Зениту“ праздник, но мы хотим победить»
Sport24.ruвчера в 11:54
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