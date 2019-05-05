Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ вчера в 12:17

Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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