Футбол

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ 12:17

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».
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Примитив вместо свежести

Sportbox.RU14:57

Такума Нисимура: «Мы расстроены, что „Зенит“ стал чемпионом»

Спорт-Экспресс12:03

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»

Матч ТВ12:17

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Газета.Ru12:32

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Sport24.ru11:54

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ТАСС12:50
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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