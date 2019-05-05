Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ 12:17

Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».

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Происшествия Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в Шереметьево По официальным данным Следственного комитета России, в сгоревшем лайнере Superjet в Шереметьево погибли 13 человек, в том числе двое детей.

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Политика Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.

Наука Созданы ферменты, способные разрушить синегнойную палочку Объектом изучения в проекте был фермент литическая пептидаза бактериофага Т5.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Политика Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.

Политика Трамп заявил, что Мюллеру не следует давать показания Конгрессу Президент США Дональд Трамп заявил о том, что бывшему спецпрокурору США Роберту Мюллеру, завершившему расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, не следует выступать на слушаниях в Конгрессе США 15 мая.

Происшествия Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Авто В Сети появились первые изображения Mercedes-Maybach GLS Не исключается возможность того, что кроссовер получит опцию двухцветной окраски кузова, аналогично седанам Mercedes-Maybach.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.

Происшествия Стали известны имена погибших при трагедии в Шереметьево Список погибших в результате трагедии в московском аэропорту Шереметьево опубликован в Сети. По данным СК РФ, жертвами ЧП стал 41 человек.

Здоровье Деньги на лечение маленького жителя Невельска с синдромом Немо собраны Помогли в это и сахалинцы, и благотворительный фонд Клуб добряков Информацию о том, что нам нужны деньги на лечение Аслана в Германии, разместила на своей страничке в соцсети известная российская телеведущая, журналист, блогер Ирена Понарошку.

Хоккей Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.

Происшествия Факты о самолетах Sukhoi Superjet-100, происшествия и катастрофы Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 стал первым самолетом, разработанным в России после распада Советского Союза.

Общество Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.