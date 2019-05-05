Футбол

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»Матч ТВ 12:17

ЦСКА — Динамо
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
29′
32′
Мигел Филипе Кардозу
35′
Мигел Филипе Кардозу
43′
Кирилл Панченко
Георгий Щенников
Абель Эрнандес
64′
Хердюр Магнуссен
66′
71′
Евгений Луценко
Самба Соу
Кристиян Бистрович
Такума Нисимура
79′
Кирилл Набабкин
Дмитрий Ефремов
84′
Такума Нисимура
85′
85′
Кирилл Панченко
Евгений Марков
Родриго Бекао
88′
89′
Роман Евгеньев
Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала». В рамках 28-го тура сине-бело-голубые в ранге чемпионов России примут ЦСКА на «Газпром Арене».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нисимура: нет цели испортить «Зениту» праздник, просто хотим победить его

РИА Новости12:09

Такума Нисимура: Мы расстроены чемпионством «Зенита»

Спорт день за днем15:31

Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“»

Матч ТВ12:17

Примитив вместо свежести

Sportbox.RU14:57

Такума Нисимура: «Мы расстроены, что „Зенит“ стал чемпионом»

Спорт-Экспресс12:03

Нисимура: «У ЦСКА нет цели испортить „Зениту“ праздник, но мы хотим победить»

Sport24.ru11:54

Бийол: футболисты ЦСКА хотят победой испортить «Зениту» чемпионский праздник

ТАСС12:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:00
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Космос

В Канаде три кольца вокруг Солнца появились над Великими озерами

Обновлено в 11:55
Экономика

Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики

Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Происшествия

Количество погибших в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 13

Обновлено в 15:06
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Игры

Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США

В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. К слову, именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Николас Мадуро призвал военных Венесуэлы готовиться к вторжению США

Обновлено в 04:50
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу

В октябре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, определяющее правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Пользователей шокировала «эвакуация» ручной клади в сгоревшем Superjet

Обновлено в 15:29
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Политика

Помпео заявил о планах обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Государственный секретарь США Майк Помпео намерен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:07
Общество

В Челябинске врач выписал ребенку рецепт от 1919 года

Курьезный случай произошел в Челябинске: педиатр выписала годовалой девочке рецепт на бланке, который был утвержден еще Минздравом СССР в 1988 году.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Обновлено в 13:56
Кино

Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

Обновлено в 15:30
Игры

Blizzard намерены расширить вселенную Overwatch

Обновлено в 09:18
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав РФ

Обновлено в 02:56
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Футбол

Манчини поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное