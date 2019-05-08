Футбол
Такума Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“ в Санкт-Петербурге»Матч ТВ 03:35
Команда Виктора Гончаренко располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в воскресенье 12 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 (мск).
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