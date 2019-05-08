Такума Нисимура: «ЦСКА обязан побеждать „Зенит“ в Санкт-Петербурге»Матч ТВ 03:35

Команда Виктора Гончаренко располагается на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 45 очков. Матч «Зенит» — ЦСКА пройдет в воскресенье 12 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 (мск).

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия Опубликован список погибших при сходе лавины туристов на Алтае Уточняется, что группа состояла из девяти человек. Они находились на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, когда их застала лавина.

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Происшествия В Петербурге 8-летняя девочка жила в квартире с сотней крыс Прибывшие в квартиру соцработники увидели, что у ребенка нет постоянного места, где он делает уроки и где спит, а кровать девочки завалена различными вещами.

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Происшествия Депутата «Блока Порошенко» обстреляли в Одессе В Одессе директор отеля выстрелил в ногу депутату Рады из «Блока Петра Порошенко» Адександру Урбанскому, сообщила областная полиция.

Происшествия В Подмосковье задержали предполагаемых похитителей сына бизнесмена По данным следствия, подозреваемые 6 мая заманили 32-летнего сына предпринимателя в недостроенное здание в поселке Измайлово Ленинского района, избили его и вывезли в Люберецкий район, где удерживали в квартире, требуя от родственников мужчины заплатить выкуп в 20 млн рублей.

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Политика Кремль высказался о приостановке эксплуатации SSJ-100 Ранее, 6 мая, пресс-секретарь президента отмечал, что решение о приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования катастрофы, произошедшей в Шереметьево.

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