Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в РоссииКоммерсантъ 03:14

Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

с чего всё началось

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

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