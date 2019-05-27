Транспорт
Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в РоссииКоммерсантъ 03:14
Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.РИА Новостивчера в 20:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
К «Ашан» потянулись иски от арендодателей
Сегодня, 27 мая 2019 года, стало известно, что один из крупнейших торговых центров Москвы АО «Авиапарк» требует более 110 млн рублей с ООО «Ашан».
Обновлено в 02:11
Авто
УАЗ расширил опциональное оснащение УАЗ «Патриот»
Обновлено в 06:10
Авто
В России увеличились продажи автомобилей китайских брендов
Как сообщает «Автостат», в апреле этого года в России было продано 3 тыс. 98 новых машин китайских марок, это на 4% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 04:37
Политика
США отказались заключать торговую сделку с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не будут заключать торговую сделку с КНР, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 06:33
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Самолет из Китая совершил аварийную посадку в Пулково
Обновлено вчера в 14:21
Космос
На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено в 02:44
Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Наука
Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными
Большинство развитых стран давно пытается перейти на более чистые источники энергии и максимально ограничить использование угля.
Обновлено в 04:22
Технологии
Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в финской Хамине
Новый дата-центр Google стоимостью 600 млн евро будет построен на территории бывшего целлюлозного завода в Хамине.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
В РФ придумали, как вдвое увеличить срок службы стрелкового оружия
В "Ростехе" рассказали, что проведенные испытания позволили понять, что изменения, внесенные в конструкцию, не только повысили надежность работы оружия, но и позволили почти в два раза увеличить срок его службы.
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено 25 мая в 14:20
Авто
Мотогонщик установил мировой рекорд скорости на песке
Британский мотогонщик Зеф Айзенберг установил новый мировой рекорд скорости на песке среди четырехколесных транспортных средств.
Обновлено в 04:12
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Кино
«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Верка Сердючка рассказала о желании Насти Каменских иметь детей
Данилко добавил, что во время застолья Каменских призналась ему, что мечтает о детях.
Обновлено в 03:58
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево
Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.
Обновлено в 06:04
Хоккей
Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF
Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в торговом центре
В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Армия США заказала российские патроны
В опубликованном перечне интересующих армию США боеприпасов значатся патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), пулеметам Калашникова различных модификаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД, а также охотничьи боеприпасы 12 калибра.
Обновлено в 02:43
Транспорт
На трассе «Таврида» в Крыму начался монтаж пешеходных переходов
Пешеходные переходы откроются в конце 2020 года, после того, как трасса «Таврида» будет введена в эксплуатацию.
Обновлено в 04:43