Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в РоссииКоммерсантъ 03:14

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).
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В Госдуме рассказали о планах запретить таксистам работать сверх нормы

Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
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