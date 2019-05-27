Транспорт
Таксистам хотят запретить работать сверхурочноГазета.Ru 01:53
Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС. Об этом он рассказал РИА "Новости".
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с чего всё началось
Все автомобили такси в России будут оборудованы системой ГЛОНАСС, благодаря чему будет вестись контроль режима труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.РИА Новостивчера в 20:08
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